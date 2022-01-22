KKTC'nin açık hava müzesi: Girne Kalesi

Cezbedici mimarisinin yanında tarihi ve kültürel dokusuyla yüzyıllar boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Girne Kalesi, KKTC tarihine ışık tutan yapıtlar arasında yer alıyor. Girne Kalesi'nin inşa tarihi tam olarak belirlenemese de, Bizanslılar tarafından milattan sonra 7. yüzyılda dış saldırılara karşı kentin korunmasını amaçlanarak inşa edildiği sanılıyor. Kale, bölgede yaşayan uygarlıklar hakkında izler barındırıyor.