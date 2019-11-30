Komedinin hüzünlü yüzü: Erdal Tosun

Yılmaz Erdoğan, üzüntüsünü "Aslında hayatın anlamını, her ölümde yeniden anlamaya çalışıyoruz fakat çok da başarılı değiliz." sözleriyle dile getirmişti.

Erdal Tosun'un rol aldığı ve seslendirme yaptığı bazı yapımlar şöyle:

"Küçük Esnaf", "Şeytan Tüyü", "Kara Bela", "Güvercin Uçuverdi", "Düğün Dernek 2: Sünnet", "Yapışık Kardeşler", "Kardeş Payı", "Bana Masal Anlatma", "Koğuş Akademisi", "Üsküdar'a Giderken", "Çalgı Çengi", "Çakallarla Dans", "Vay Arkadaş", "Ramazan Güzeldir", "Neşeli Hayat", "Maskeli Beşler: Kıbrıs", "Benim Annem Bir Melek", "Kutsal Damacana", "Maskeli Beşler: Irak", "Babam ve Oğlum", "Yılan Hikayesi", "Bizimkiler", "Bombacı", "Yuvasızlar", "Kadının Adı Yok", "Kaçak."