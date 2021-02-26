Kongre baskınında zarar gören sanat eserleri için 25 bin dolar gerekiyor

ABD'de 6 Ocak'ta Kongre binasına yapılan baskında zarar gören sanat eserlerini onarmak için 25 bin dolar harcanması gerekiyor.

26.02.2021 - 10:25

Kongre baskınında zarar gören sanat eserleri için 25 bin dolar gerekiyor - 1
ABD’deki Kongre Binası’nın mimarları ve sanat koleksiyonu küratörleri, bu yılın başında binaya yapılan saldırının ardından zarar gören sanat eserlerini onarmak için 25 bin dolara ihtiyaç olduğunu belirten bir açıklama yayınladı.
Kongre baskınında zarar gören sanat eserleri için 25 bin dolar gerekiyor - 2

Küratörler, binadaki heykellerin, duvar resimlerinin, tarihi bankların tümünün biber gazından ve yangın söndürücülerden kaynaklanan kalıntılar sebebiyle hasar gördüğünü belirtti.
Kongre baskınında zarar gören sanat eserleri için 25 bin dolar gerekiyor - 3
Binanın mimarlarından J. Brett Blanton, “Değerli sanat eserlerine ve heykellere verilen bu hasar uzman dokunuşu, temizlik ve koruma gerektirecektir” diye açıklamada bulundu.
Kongre baskınında zarar gören sanat eserleri için 25 bin dolar gerekiyor - 4
ABD KONGRE BİNASINDA ÇIKAN OLAYLAR

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Kongre baskınında zarar gören sanat eserleri için 25 bin dolar gerekiyor - 5
Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre'ye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Kongre baskınında zarar gören sanat eserleri için 25 bin dolar gerekiyor - 6
Olaylara müdahale etmek üzere Kongre'ye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.
Kongre baskınında zarar gören sanat eserleri için 25 bin dolar gerekiyor - 7
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