Konya'daki Takkeli Dağ'ında 5 bin yıllık stratejik kalenin kapısı bulundu

Anadolu Selçuklu başkenti Konya'da birçok medeniyete beşiklik eden ve efsanelere konu olan 5 bin yıllık sur ile burçların yer aldığı Takkeli Dağ'daki Selçuklu döneminden kalan kalenin kapısı ortaya çıktı. Konya Müze Müdürlüğü, Selçuklu Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nce Takkeli Dağ'da bulunan Gevale Kalesi'ndeki kazı çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı 24.08.2021 - 13:48

Konya'daki Takkeli Dağ'ında 5 bin yıllık stratejik kalenin kapısı bulundu - 1

5 BİN YILLIK KALE KAPISI

Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı'ya kadar binlerce yıldır birçok medeniyetin izlerini taşıyan dağdaki Gevale Kalesi'nde yürütülen kazılarda, önemli bulgulara ulaşıldı.
Konya'daki Takkeli Dağ'ında 5 bin yıllık stratejik kalenin kapısı bulundu - 2

DOKUZ YILLIK KAZININ SONUCU

Kazının bilimsel danışmanlığını yürüten, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, 1720 metre yüksekliğindeki dağda kazı çalışmalarının 9'uncu yılında da hız kesmeden sürdüğünü söyledi.
Konya'daki Takkeli Dağ'ında 5 bin yıllık stratejik kalenin kapısı bulundu - 3

ROMA, BİZANS, SELÇUKLU VE KARAMAN BEYLİĞİ VE OSMANLI

Bugüne kadar kazı alanında; Roma, Bizans, Selçuklu ve Karaman Beyliği ile Osmanlı dönemine ait buluntuların elde edildiğini anlatan Çaycı, kazıların Konya Müzeler Müdürlüğü ile Selçuklu Belediyesinin birlikteliğinde yapıldığını dile getirdi.
Konya'daki Takkeli Dağ'ında 5 bin yıllık stratejik kalenin kapısı bulundu - 4

KALENİN GİRİŞİ ŞEHRE KUŞBAKIŞI HAKİM NOKTADA 

Çaycı, Konya Valiliğinin desteği ve Selçuklu Belediyesinin sponsorluğunda restorasyon çalışmalarının da yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Burçların olduğu alanın içerisinde, kalenin kapılarından birini bulduk. O bölgede çalışıyoruz. Eldeki emarelere göre yapının, Hititlere kadar gittiğini ifade etmiştik. Burçların ve kale kalıntılarının, Roma ve Helenistik dönemi emareleri ihtiva ettiğini söylemek mümkün.’’
Konya'daki Takkeli Dağ'ında 5 bin yıllık stratejik kalenin kapısı bulundu - 5

800 YILLIK KAPI SELÇUKLU DÖNEMİNE AİT

800 yıllık kapının daha çok Selçuklu dönemine ait  olduğunu söyleyen Çaycı, öncesinde burada muhakkak başka bir kapı da olduğunu ifade etti. Parçalar haline numuneler elde edip çalışmalarını tamamlamak istediklerini belirtti.

Konya'daki Takkeli Dağ'ında 5 bin yıllık stratejik kalenin kapısı bulundu - 6

HEM SARAY HEM BARINAK HEM DE KALE GÖREVİNDE

Çaycı’ya göre, ‘’Burası savunma kalesi, sultanların sığınağı. Eteklerindeki Sarayköy mahallesi de ismini buradan alıyor, yakınında bir saray. Burası sultanlar için olağanüstü barınak. Elçilerin de kabulünün yapıldığı bir yer."
Konya'daki Takkeli Dağ'ında 5 bin yıllık stratejik kalenin kapısı bulundu - 7

KAPI, SERVİS MEKANLARINA AÇILIYOR

Kalenin doğuya bakan yamacında iki burç arasında keşfedilen kapının ana giriş olduğuna işaret eden Çaycı, yapının esas giriş olduğunu ve ikinci kapıyı bulmak için uğraşacaklarını söyledi.
Konya'daki Takkeli Dağ'ında 5 bin yıllık stratejik kalenin kapısı bulundu - 8

"BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BULUNTULAR"

Kazı alanında bulunan diğer yapılar hakkında Çaycı, ''Burada daha çok servis mekanlarına rastladık. Mutfak, kiler ve depo yapıları etrafta sıralanıyor. Kademe kademe yukarıya doğru gidiyor. Beklentilerin üzerinde buluntular elde edildi" diye konuştu.

Konya'daki Takkeli Dağ'ında 5 bin yıllık stratejik kalenin kapısı bulundu - 9

"UYGULAMA AŞAMASINDAYIZ"

Ortaya çıkarılan mimari yapılarda restorasyon çalışmalarının da sürdüğünü anlatan Çaycı, "Burçların restorasyonu aslına uygun projelendirildi. İlgili birimlerden de onaylar alındı ve şu anda uygulama aşamasındayız" dedi.
Konya'daki Takkeli Dağ'ında 5 bin yıllık stratejik kalenin kapısı bulundu - 10

KALENİN BURÇLARI KONYA MERKEZİNDEN GÖRÜLECEK

Kazı çalışmaları yakın tarihte sona erdiğinde bu burçların Konya'dan da görülebilir hale geleceği tahmin ediliyor.

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