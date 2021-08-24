Konya'daki Takkeli Dağ'ında 5 bin yıllık stratejik kalenin kapısı bulundu



Anadolu Selçuklu başkenti Konya'da birçok medeniyete beşiklik eden ve efsanelere konu olan 5 bin yıllık sur ile burçların yer aldığı Takkeli Dağ'daki Selçuklu döneminden kalan kalenin kapısı ortaya çıktı. Konya Müze Müdürlüğü, Selçuklu Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nce Takkeli Dağ'da bulunan Gevale Kalesi'ndeki kazı çalışmaları devam ediyor.

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Anadolu Ajansı 24.08.2021 - 13:48

5 BİN YILLIK KALE KAPISI Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı'ya kadar binlerce yıldır birçok medeniyetin izlerini taşıyan dağdaki Gevale Kalesi'nde yürütülen kazılarda, önemli bulgulara ulaşıldı.

DOKUZ YILLIK KAZININ SONUCU Kazının bilimsel danışmanlığını yürüten, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, 1720 metre yüksekliğindeki dağda kazı çalışmalarının 9'uncu yılında da hız kesmeden sürdüğünü söyledi.

ROMA, BİZANS, SELÇUKLU VE KARAMAN BEYLİĞİ VE OSMANLI Bugüne kadar kazı alanında; Roma, Bizans, Selçuklu ve Karaman Beyliği ile Osmanlı dönemine ait buluntuların elde edildiğini anlatan Çaycı, kazıların Konya Müzeler Müdürlüğü ile Selçuklu Belediyesinin birlikteliğinde yapıldığını dile getirdi.

KALENİN GİRİŞİ ŞEHRE KUŞBAKIŞI HAKİM NOKTADA Çaycı, Konya Valiliğinin desteği ve Selçuklu Belediyesinin sponsorluğunda restorasyon çalışmalarının da yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:



"Burçların olduğu alanın içerisinde, kalenin kapılarından birini bulduk. O bölgede çalışıyoruz. Eldeki emarelere göre yapının, Hititlere kadar gittiğini ifade etmiştik. Burçların ve kale kalıntılarının, Roma ve Helenistik dönemi emareleri ihtiva ettiğini söylemek mümkün.’’

800 YILLIK KAPI SELÇUKLU DÖNEMİNE AİT 800 yıllık kapının daha çok Selçuklu dönemine ait olduğunu söyleyen Çaycı, öncesinde burada muhakkak başka bir kapı da olduğunu ifade etti. Parçalar haline numuneler elde edip çalışmalarını tamamlamak istediklerini belirtti.

HEM SARAY HEM BARINAK HEM DE KALE GÖREVİNDE Çaycı’ya göre, ‘’Burası savunma kalesi, sultanların sığınağı. Eteklerindeki Sarayköy mahallesi de ismini buradan alıyor, yakınında bir saray. Burası sultanlar için olağanüstü barınak. Elçilerin de kabulünün yapıldığı bir yer."

KAPI, SERVİS MEKANLARINA AÇILIYOR Kalenin doğuya bakan yamacında iki burç arasında keşfedilen kapının ana giriş olduğuna işaret eden Çaycı, yapının esas giriş olduğunu ve ikinci kapıyı bulmak için uğraşacaklarını söyledi.

"BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BULUNTULAR" Kazı alanında bulunan diğer yapılar hakkında Çaycı, ''Burada daha çok servis mekanlarına rastladık. Mutfak, kiler ve depo yapıları etrafta sıralanıyor. Kademe kademe yukarıya doğru gidiyor. Beklentilerin üzerinde buluntular elde edildi" diye konuştu.

"UYGULAMA AŞAMASINDAYIZ" Ortaya çıkarılan mimari yapılarda restorasyon çalışmalarının da sürdüğünü anlatan Çaycı, "Burçların restorasyonu aslına uygun projelendirildi. İlgili birimlerden de onaylar alındı ve şu anda uygulama aşamasındayız" dedi.

KALENİN BURÇLARI KONYA MERKEZİNDEN GÖRÜLECEK Kazı çalışmaları yakın tarihte sona erdiğinde bu burçların Konya'dan da görülebilir hale geleceği tahmin ediliyor.

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