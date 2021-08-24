Konya'daki Takkeli Dağ'ında 5 bin yıllık stratejik kalenin kapısı bulundu

Anadolu Ajansı 24.08.2021 - 13:48
800 yıllık kapının daha çok Selçuklu dönemine ait olduğunu söyleyen Çaycı, öncesinde burada muhakkak başka bir kapı da olduğunu ifade etti. Parçalar haline numuneler elde edip çalışmalarını tamamlamak istediklerini belirtti.
Kazı alanında bulunan diğer yapılar hakkında Çaycı, ''Burada daha çok servis mekanlarına rastladık. Mutfak, kiler ve depo yapıları etrafta sıralanıyor. Kademe kademe yukarıya doğru gidiyor. Beklentilerin üzerinde buluntular elde edildi" diye konuştu.