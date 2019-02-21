ABD'deki Lübnan Amerikan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, korku filmi izleyenlerin kilo alma eğiliminde olduğunu gösterdi.
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ABD'deki Lübnan Amerikan Üniversitesi'nde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre korku filmleri kilo aldırıyor.
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Yapılan araştırmada, şiddet ve korku içeren filmlerin insanları stres altına soktuğu, gergin hale getirdiği ve insanların bu duyguları atıştırarak örtmeye çalıştığı belirtildi.
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Romantik komedi ve biyografik filmlerdeyse izleyicilerin aynı tepkileri göstermediği, çikolata ve cips gibi atıştırmalıklara yönelmediği anlaşıldı.
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Daha önce gerçekleştirilen başka bir araştırma da şiddet içeren video oyunlarının insanın iştahını artırdığı açıklanmıştı.