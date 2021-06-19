Kral Kızı Hamamı ziyarete açılıyor

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesindeki, 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan ve Kral Kızı adıyla bilinen Basilica Therma Roma Hamamı'nın ziyarete açılması için çalışma başlatıldı.

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19.06.2021 - 14:56

Kayseri'de yaşayan Roma kralının amansız bir hastalığa yakalanan kızının burada iyileşip ayağa kalktığına inanılan Roma Hamamı kalıntıları ve havuzları, 2014 yılında Sarıkaya Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce başlatılan kazı sonrası gün yüzüne çıkarıldı.





Mimarisi ve 50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akan şifalı suyu ile ilgi çeken hamam çevresinde, 3 yıl aradan sonra Yozgat Müze Müdürlüğü başkanlığında yeniden temizlik ve kazı çalışması başlatıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, 2 bin yıllık tarihi bulunan Sarıkaya Roma Hamamı'nın dünyanın ilk termal tedavi merkezlerinden biri olarak bilindiğini söyledi.





2014 yılında başlayan kazı çalışmalarının 2018'e kadar devam ettiğini anlatan Çiftç yeniden projelendirme sonrası alanın2021 yılı sonunda ören yeri olarak turizme açılacağını açıkladıb

Proje kapsamında gezi ve fotoğraf çekim alanları oluşturulacağını, ışıklandırma ve çevre istinat duvarı yapılacağını belirten Çiftçi, "Turistler buraya geldiğinde Sarıkaya Roma Hamamı'nı rahatlıkla ziyaret edebilsinler istiyoruz" dedi. Burası tarih

Dünyada içerisinde sıcak su kaynağı olan iki yer olduğunu, birinin İngiltere'de bulunduğunu, diğerinin ise Yozgat Sarıkaya Roma Hamamı olduğuna dikkat çeken Çiftçi, ziyaretçilerin Sarıkaya Roma Hamamı'nda canlı su kaynağını görmelerini istedikleri belirtti.

Çiftçi, alanda yıkılacak iki binanın yerine turist karşılama merkezi yapılacağını açıkladı.

Kazılacak alanlarla ilgili altyapı çalışmalarına da başlandığını belirten Hüseyin Çiftçi, "Projenin içerisinde yer alan çalışmalarla beraber burasını turizme kazandırmayı planlıyoruz" dedi.