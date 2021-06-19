Kral Kızı Hamamı ziyarete açılıyor

19.06.2021 - 14:56
2014 yılında başlayan kazı çalışmalarının 2018'e kadar devam ettiğini anlatan Çiftç yeniden projelendirme sonrası alanın2021 yılı sonunda ören yeri olarak turizme açılacağını açıkladıb
Proje kapsamında gezi ve fotoğraf çekim alanları oluşturulacağını, ışıklandırma ve çevre istinat duvarı yapılacağını belirten Çiftçi, "Turistler buraya geldiğinde Sarıkaya Roma Hamamı'nı rahatlıkla ziyaret edebilsinler istiyoruz" dedi.
Burası tarih
Dünyada içerisinde sıcak su kaynağı olan iki yer olduğunu, birinin İngiltere'de bulunduğunu, diğerinin ise Yozgat Sarıkaya Roma Hamamı olduğuna dikkat çeken Çiftçi, ziyaretçilerin Sarıkaya Roma Hamamı'nda canlı su kaynağını görmelerini istedikleri belirtti.
Çiftçi, alanda yıkılacak iki binanın yerine turist karşılama merkezi yapılacağını açıkladı.
Kazılacak alanlarla ilgili altyapı çalışmalarına da başlandığını belirten Hüseyin Çiftçi, "Projenin içerisinde yer alan çalışmalarla beraber burasını turizme kazandırmayı planlıyoruz" dedi.