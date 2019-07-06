Kral Liste'de ilk 10 belli oldu (6 Temmuz 2019)
ntv.com.tr
Türkiye’nin en güvenilir listesi Kral Liste'nin bir numarasında bu hafta Bana Da Söyle isimli şarkısıyla Ziynet Sali yer alıyor. İşte, Radyotvmetre’den alınan ulusal radyolarda ve yerel radyolarda en çok çalan şarkıların verileri, dijital platformlarda en çok dinlenen ve satın alınan şarkılar, D&R’larda en çok satılan albümler ve Youtube’da en çok izlenen ilk 10 şarkının verileri puanlanarak oluşturulan Kral Liste Top 10 sıralaması...
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1
10- BERKAY - AYRILMAM
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29- GÖKSEL - HİÇ
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3
8- HANDE ÜNSAL - NERDESİN?
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4
7- MERVE ÖZBEY - YARAMIZDA KALSIN
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56- BURAY - KABAHAT BENDE
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65- ALEYNA TİLKİ - NASILSIN AŞKTA?
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7
4- FERİDE HİLAL AKIN - YOK YOK
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83- İREM DERİCİ - ACEMİ
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9
2- MERVE ÖZBEY - TEBRİKLER
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10
1- ZİYNET SALİ - BANA DA SÖYLE