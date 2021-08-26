Kristen Stewart'lı Prenses Diana filmi Spencer’dan ilk afiş

Kristen Stewart'ın Prenses Diana’yı canlandırdığı biyografik film Spencer’da ilk afiş yayınlandı.

ntv.com.tr 26.08.2021 - 07:55

Kristen Stewart'lı Prenses Diana filmi Spencer’dan ilk afiş - 1

"HER PERİ MASALI BİR GÜN SONA ERER"

Alacakaranlık serisinin yıldızı Kristen Stewart, bu kez Prenses Diana olarak seyirci karşısına çıkacak. "Her peri masalı bir gün sona erer" notuyla, Spencer adlı filmden ilk afiş paylaşıldı. 5 Kasım’da gösterime girecek olan film, Prenses Diana’nın Prens Charles ile evliliğine ve boşanmasına odaklanıyor.

Kraliyet ikilisi, 15 yıllık evliliğin ardından Ağustos 1996’da boşanmıştı.

Kristen Stewart'lı Prenses Diana filmi Spencer’dan ilk afiş - 2

İLK AFİŞ

Dün yayınlanan ilk afişte, Stewart bir balo elbisesi içinde, yere çömelmiş ağlama pozisyonunda görülüyor. Yüzünü göremesek de, Diana'nın Galler Prensesi olarak yaşadığı süre boyunca yaşadığı özel mücadeleleri ve kalp acılarını bilen herkes için görüntü çarpıcı nitelikte.

Kristen Stewart'lı Prenses Diana filmi Spencer’dan ilk afiş - 3

"MASAL TEPETAKLAK OLDU"

"Hepimiz, en azından benim kuşağım, bir peri masalının ne olduğunu okuyup anlayarak büyüdük. Genellikle prens gelir ve prensesi bulur, onu karısı olmaya davet eder ve sonunda prenses kraliçe olur. Masal budur” diyen filmin yönetmeni Pablo Larraín, Deadline’a verdiği röportajda, “Ama biri kraliçe olmamaya karar verip de ‘Gidip kendim olacağım’ derse, bu büyük bir karardır. Peri masalı tepetaklak olur. Buna her zaman çok şaşırdım ve bunu yapmanın çok zor olduğunu düşündüm. Filmin kalbi budur” demişti. 

Kristen Stewart'lı Prenses Diana filmi Spencer’dan ilk afiş - 4

"GÜNÜMÜZÜN EN MÜKEMMEL OYUNCULARINDAN BİRİ"

Filmde Kristen Stewart'ın Prenses Diana’yı canlandıracağı, Haziran 2020’de duyuruldu. Yönetmen Pablo Larraín, o dönemde verdiği röportajda, 31 yaşındaki oyuncunun “günümüzün en mükemmel oyuncularınan biri” olduğunu söylemişti.

Kristen Stewart'lı Prenses Diana filmi Spencer’dan ilk afiş - 5

NEDEN KRISTEN STEWART?

Yönetmen, "Bu filmi yapmak için çok önemli bir şeye ihtiyacınız var ki, o da gizemdir. Kristen birçok şey olabilir; çok gizemli, çok kırılgan ve nihayetinde çok güçlü de olabilir, ihtiyacımız olan da bu. Bunların kombinasyonu. Tüm bu unsurlar bana onu düşündürdü" demişti.

Kristen Stewart'lı Prenses Diana filmi Spencer’dan ilk afiş - 6
Gerçek hayattaki olaylara dayandırılan film, adını Diana'nın evlenmeden önceki soyadından alıyor. Diana, Aralık 1991'de, Prens Charles ile birlikte, Kraliçe II. Elizabeth'in İngiltere'nin Sandringham kentindeki konutlarından birinde kraliyet ailesiyle bir Noel tatili geçirdiklerinde kararını veriyor. O hafta sonu, çok fazla ilişki kargaşasının ardından kocasından ayrılma kararı alıyor. İkili, 15 yıllık evlilikten sonra Ağustos 1996'da boşanıyor.
Kristen Stewart'lı Prenses Diana filmi Spencer’dan ilk afiş - 7

Pablo Larraín, Haziran 2020'de Deadline'a verdiği röportajda, "Kimlik ve bir kadının kraliçe olmak yerine başka biri olmaya nasıl karar verdiği hakkında bir hikayeye girmek istedik. Diana, Charles'la tanışmadan önceki kadın olmak istiyor” demişti.

Kristen Stewart'lı Prenses Diana filmi Spencer’dan ilk afiş - 8
Kristen Stewart'ın Diana rolüyle büyük bir sınav vereceği Spencer filmi, ABD’de 5 Kasım’da vizyona giriyor. Filmin Türkiye’deki gösterim tarihi henüz belirsiz.

 

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER