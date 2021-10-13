Kristof Kolomb Günü'nde heykeline saldırı

Guatemala'nın başkenti Guatemala City'de çoğunluğunu yerlilerin oluşturduğu, köylüleri ve aktivistleri içeren gruplar, Kristof Kolomb’un (Christopher Columbus) Amerika’ya ayak basmasının yıl dönümü olarak kutlanan Kolomb Günü’nde protesto yürüyüşü düzenledi. Irkçılığın protesto edildiği yürüyüşe yerli ve siyahi topluluklara destek verildi.
Bazı göstericiler, Eski Guatemala Devlet Başkanı Jose Maria Reyna Barrios'un heykeline zarar verdi. Aynn gün Londra’daki Kristof Kolomb (Christopher Columbus) heykeline de saldırı düzenlendi.
ABD’de birçok kişi, Kolomb’un kıtadaki yerlilerin köleleştirilmesinin ve soykırıma uğramasının yolunu açtığını söylüyor.
ABD’de ilk kez bu yıl Kolomb Günü, Başkan Joe Biden’ın yaptığı değişiklikle aynı zamanda Yerli Halklar Günü olarak kutlandı.
1451 - 1506 yılları arasında yaşayan Cenevizli kâşif ve denizci Kristof Kolomb’un keşifleri, Avrupa’nın Amerika’yla ilk teması oldu.
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