Kristof Kolomb Günü'nde heykeline saldırı

Guatemala'nın başkenti Guatemala City'de çoğunluğunu yerlilerin oluşturduğu, köylüleri ve aktivistleri içeren gruplar, Kristof Kolomb ’un ( Christopher Columbus ) Amerika’ya ayak basmasının yıl dönümü olarak kutlanan Kolomb Günü’nde protesto yürüyüşü düzenledi. Irkçılığın protesto edildiği yürüyüşe yerli ve siyahi topluluklara destek verildi.

ABD’de birçok kişi, Kolomb’un kıtadaki yerlilerin köleleştirilmesinin ve soykırıma uğramasının yolunu açtığını söylüyor.

ABD’de ilk kez bu yıl Kolomb Günü, Başkan Joe Biden’ın yaptığı değişiklikle aynı zamanda Yerli Halklar Günü olarak kutlandı.



