Kristof Kolomb Günü'nde heykeline saldırı

Kristof Kolomb’un (Christopher Columbus) 12 Ekim 1492’de Bahamalar’a ayak basması ABD’de Kolomb Günü olarak kutlanırken ’daki Kolomb heykeli boyalı saldırıya uğradı.

Haberler 13.10.2021 - 10:28

Kristof Kolomb Günü'nde heykeline saldırı - 1
Guatemala'nın başkenti Guatemala City'de çoğunluğunu yerlilerin oluşturduğu, köylüleri ve aktivistleri içeren gruplar, Kristof Kolomb’un  (Christopher Columbus) Amerika’ya ayak basmasının yıl dönümü olarak kutlanan Kolomb Günü’nde protesto yürüyüşü düzenledi. Irkçılığın protesto edildiği yürüyüşe yerli ve siyahi topluluklara destek verildi.
Kristof Kolomb Günü'nde heykeline saldırı - 2
Bazı göstericiler, Eski Guatemala Devlet Başkanı Jose Maria Reyna Barrios'un heykeline zarar verdi. Aynn gün ’daki Kristof Kolomb (Christopher Columbus) heykeline de saldırı düzenlendi.

Kristof Kolomb Günü'nde heykeline saldırı - 3
ABD’de birçok kişi, Kolomb’un kıtadaki yerlilerin köleleştirilmesinin ve soykırıma uğramasının yolunu açtığını söylüyor.

Kristof Kolomb Günü'nde heykeline saldırı - 4
ABD’de ilk kez bu yıl Kolomb Günü, Başkan Joe Biden’ın yaptığı değişiklikle aynı zamanda Yerli Halklar Günü olarak kutlandı.

Kristof Kolomb Günü'nde heykeline saldırı - 5
1451 - 1506 yılları arasında yaşayan Cenevizli kâşif ve denizci Kristof Kolomb’un keşifleri, Avrupa’nın Amerika’yla ilk teması oldu.

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