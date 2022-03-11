Küçük ressam Sarp Öksüz boyundan büyük tuvalleri sanat eserine dönüştürüyor

“MOTİVE ETMEK, YÜREKLENDİRMEK ÖNEMLİ”

Anne Yeşim Öksüz ise uzun süren karantina döneminde oğlu Sarp'ı elektronik aletlerden uzak tutmak için resim sanatına yönlendirdiklerini söyleyerek, "Tuvaller ve boyalar almaya başladık. Biz aldıkça Sarp yapmaya başladı. Yaptıkça onu motive ettik, motive ettikçe kendini geliştirdi ve bugünlere geldik" dedi.