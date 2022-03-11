Küçük ressam Sarp Öksüz boyundan büyük tuvalleri sanat eserine dönüştürüyor

Haberler - Anadolu Ajansı 11.03.2022 - 16:21
Resim yapmaya, Covid-19 salgını sırasındaki kapanmalarda başlayan 9 yaşındaki Sarp Öksüz, yeteneğini keşfedince iyi bir ressam olmayı hedefledi.
Amacı doğrultusunda ailesinin desteğini alan, potansiyelini daha da geliştirmek için resim kursuna devam eden Öksüz, okuldan kalan zamanlarının çoğunu resim yaparak geçiriyor.
Yağlı boya, guaj ve akrilik malzemelerle soyut resimler çizen Öksüz, öğretmenlerinin ve arkadaşlarının beğenisini kazanınca eserlerini sanat fuarında sergilemek istedi.
Başvurusu kabul edilen ve fuarın en küçük ressamı olan Öksüz, resimlerini sergilediği alanda yeni eserler yapmaya devam ediyor.
Öksüz, resim yapmaya 6 yaşında başladığını belirterek, gezdiği müzelerde gördüğü eserlerden etkilendiğini ve kendisinin de resim yapmak istediğini söyledi.
Öksüz, bu süreçte 30'dan fazla eser ürettiğini de dile getirdi.
"Akşam eve gelince çoğu zaman resim yapıyorum. Resim yaparken hissettiğim şey mutluluk" diyen Öksüz, büyük tuvalleri boyarken az da olsa zorlandığını, uzun saplı rulolardan yararlandığını belirtti.
Anne Yeşim Öksüz ise uzun süren karantina döneminde oğlu Sarp'ı elektronik aletlerden uzak tutmak için resim sanatına yönlendirdiklerini söyleyerek, "Tuvaller ve boyalar almaya başladık. Biz aldıkça Sarp yapmaya başladı. Yaptıkça onu motive ettik, motive ettikçe kendini geliştirdi ve bugünlere geldik" dedi.