Küçük ressam Sarp Öksüz boyundan büyük tuvalleri sanat eserine dönüştürüyor

Ankara’da yaşayan 9 yaşındaki Sarp Öksüz, karantina döneminde resme olan yeteneğini keşfederek, yağlı boya, guaj ve akrilikle tuvallere resim yapıyor. Öksüz’ün resimleri şu an sanat fuarında sergileniyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.03.2022 - 16:21

Küçük ressam Sarp Öksüz boyundan büyük tuvalleri sanat eserine dönüştürüyor - 1

Resim yapmaya, Covid-19 salgını sırasındaki kapanmalarda başlayan 9 yaşındaki Sarp Öksüz, yeteneğini keşfedince iyi bir ressam olmayı hedefledi. 

Küçük ressam Sarp Öksüz boyundan büyük tuvalleri sanat eserine dönüştürüyor - 2

Amacı doğrultusunda ailesinin desteğini alan, potansiyelini daha da geliştirmek için resim kursuna devam eden Öksüz, okuldan kalan zamanlarının çoğunu resim yaparak geçiriyor.

Küçük ressam Sarp Öksüz boyundan büyük tuvalleri sanat eserine dönüştürüyor - 3

Yağlı boya, guaj ve akrilik malzemelerle soyut resimler çizen Öksüz, öğretmenlerinin ve arkadaşlarının beğenisini kazanınca eserlerini sanat fuarında sergilemek istedi.

Küçük ressam Sarp Öksüz boyundan büyük tuvalleri sanat eserine dönüştürüyor - 4

Başvurusu kabul edilen ve fuarın en küçük ressamı olan Öksüz, resimlerini sergilediği alanda yeni eserler yapmaya devam ediyor.

Küçük ressam Sarp Öksüz boyundan büyük tuvalleri sanat eserine dönüştürüyor - 5

“HİSSETTİĞİM ŞEY MUTLULUK”

Öksüz, resim yapmaya 6 yaşında başladığını belirterek, gezdiği müzelerde gördüğü eserlerden etkilendiğini ve kendisinin de resim yapmak istediğini söyledi. 

Öksüz, bu süreçte 30'dan fazla eser ürettiğini de dile getirdi.

Küçük ressam Sarp Öksüz boyundan büyük tuvalleri sanat eserine dönüştürüyor - 6

"Akşam eve gelince çoğu zaman resim yapıyorum. Resim yaparken hissettiğim şey mutluluk" diyen Öksüz, büyük tuvalleri boyarken az da olsa zorlandığını, uzun saplı rulolardan yararlandığını belirtti.

Küçük ressam Sarp Öksüz boyundan büyük tuvalleri sanat eserine dönüştürüyor - 7

“MOTİVE ETMEK, YÜREKLENDİRMEK ÖNEMLİ”

Anne Yeşim Öksüz ise uzun süren karantina döneminde oğlu Sarp'ı elektronik aletlerden uzak tutmak için resim sanatına yönlendirdiklerini söyleyerek, "Tuvaller ve boyalar almaya başladık. Biz aldıkça Sarp yapmaya başladı. Yaptıkça onu motive ettik, motive ettikçe kendini geliştirdi ve bugünlere geldik" dedi.

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