Kukla Amal'ın İngiltere yolculuğu başladı

İNGİLİZ TİYATRO TOPLULUĞUNUN PROJESİ

İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'den birçok kuruluş ve sanatçının destek verdiği proje kapsamında hazırlanan kukla Amal, annesini bulmak üzere yola çıkan bir kız çocuğunun hikayesini anlatıyor.