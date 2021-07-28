Kukla Amal'ın İngiltere yolculuğu başladı

DHA 28.07.2021 - 08:07
GAZİANTEP'TEN İNGİLTERE'YE
Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı sorunları gündeme getirmek amacıyla tasarlanan dev kukla, dört ay sürecek yolculuğuna başladı. İngiltere'de sona erecek yolculuğun başlangıç noktası Gaziantep'ti.
İNGİLİZ TİYATRO TOPLULUĞUNUN PROJESİ
İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'den birçok kuruluş ve sanatçının destek verdiği proje kapsamında hazırlanan kukla Amal, annesini bulmak üzere yola çıkan bir kız çocuğunun hikayesini anlatıyor.
8 BİN KİLOMETRELİK YOLCULUK
Gaziantep'ten başlayan ve dört ay sürecek 8 bin kilometre yolculuğu olan Amal'ın kuklası, yolculuğu esnasında 120 farklı etkinliğe katılarak gittiği şehirde mültecilerle buluşacak.