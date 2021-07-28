Kukla Amal'ın İngiltere yolculuğu başladı

Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı sorunları gündeme getirmek amacıyla tasarlanan 3,5 metre boyundaki 'Amal' ismi verilen kukla, dört ay sürecek ve İngiltere'de sona erecek yolculuğuna Gaziantep'te ilk adımını attı.

DHA 28.07.2021 - 08:07

Kukla Amal'ın İngiltere yolculuğu başladı - 1

GAZİANTEP'TEN İNGİLTERE'YE

Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı sorunları gündeme getirmek amacıyla tasarlanan dev kukla, dört ay sürecek yolculuğuna başladı. İngiltere'de sona erecek yolculuğun başlangıç noktası Gaziantep'ti.

Kukla Amal'ın İngiltere yolculuğu başladı - 2
Amal'ın yürüyüşe başlaması nedeniyle Gaziantep Kalesi önünde tören düzenlendi. Törene çok sayıda mülteci çocuk katıldı. Etkinlikte çocuklar ellerindeki fenerler ile Amal'ın yolunu aydınlatarak yürüyüşüne eşlik etti.
Kukla Amal'ın İngiltere yolculuğu başladı - 3
Tuttukları şıklarla kuklaya yolu gösteren mülteci aileler ve çocukları arasından ilerleyen Amal'ın kuklası, vatandaşlar tarafından da ilgi gördü.
Kukla Amal'ın İngiltere yolculuğu başladı - 4
Etkinlikte sanatçılar Ali Demirel ve Balkan Karişman Gaziantep Kalesi üzerinde ışık ve lazer gösterisindeydi.
Kukla Amal'ın İngiltere yolculuğu başladı - 5

İNGİLİZ TİYATRO TOPLULUĞUNUN PROJESİ

İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'den birçok kuruluş ve sanatçının destek verdiği proje kapsamında hazırlanan kukla Amal, annesini bulmak üzere yola çıkan bir kız çocuğunun hikayesini anlatıyor.

Kukla Amal'ın İngiltere yolculuğu başladı - 6
Küçük Amal'ın hikayesi ile dünya devletlerine farkındalık oluşturmak ve ülkelerinden iç savaştan kaçarak sınırı aşan çocukların sığındıkları ülkelere geliş hikayelerinde yaşadıkları sorunlarına dikkat çekmek hedefleniyor.
Kukla Amal'ın İngiltere yolculuğu başladı - 7

8 BİN KİLOMETRELİK YOLCULUK

Gaziantep'ten başlayan ve dört ay sürecek 8 bin kilometre yolculuğu olan Amal'ın kuklası, yolculuğu esnasında 120 farklı etkinliğe katılarak gittiği şehirde mültecilerle buluşacak.

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