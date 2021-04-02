Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: AKM dünyadaki en önemli 10 kültür merkezi arasında yer alacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, binaların ihyasının projenin ilk adımı olduğunu, bundan sonra ikinci adıma geçeceklerini söyledi.

Özel sektör tarafından gerçekleştirilen yatırımlar, köklü firmalar ve aktivite alanlarının da Kültür Yolu Projesi'ne dahil edileceğini anlatan Ersoy, bakanlık olarak buranın cazibe noktası haline gelmesi için gerekli desteği vereceklerini ifade etti.

Ersoy, "Kısa süre içinde 1 yılda bu platformun üyelerinin sayısının ciddi oranda artmasını bekliyoruz. Özel sektörün de içine dahil olarak Türkiye'nin en etkili kültür yollarından biri haline gelmesini istiyoruz. Bu aynı zamanda İstanbul için tasarlayacağımız kültür projelerine de örnek teşkil edecek. Bir güzergah daha hazırlıyoruz. O da olgunlaştığı zaman sizlerle paylaşacağız." diye konuştu.