Kuşadası'nda inşaat alanındaki sondajda Milattan Önce 1'inci yüzyıla ait su kemeri bulundu

Tuncer, gazetecilere, Aydın'ın tarihi bir coğrafyada olduğunu herkesin dile getirdiğini söyledi.

Aydın'ın, tatil, kültür turizmi ve tarihi eserleriyle dünyada eşi benzeri olmayan bir yer olduğunu belirten Tuncer, şunları kaydetti:

"Bu anlamda üzerimizde ciddi bir sorumluluk hissediyoruz. Aydın'ın kültür mirasını korumak açısından son derece hassasız. Tüm inşaat çalışmalarında mutlaka temel kazılarından önce sondajlarla birlikte planlanan yapının altında bir tarihi kalıntının olup olmadığı inceleniyor. Bu anlamda Aydın İl Müze Müdürlüğümüz tarafından yapılan sondaj çalışmalarında harika bir bulguyla karşılaştık. Burası bir su kanalı ve su kemeri. 43 kilometrelik bir hat olduğu ve İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes antik kentine su taşıdığını tahmin ettiğimiz bir yapı. Yapı kısmen sağlam. Müze müdürlüğümüz bölgedeki kazı çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz bölgeyi korumaya aldık. Başlangıcı ve sonu noktasında tespitlerimiz devam ediyor."