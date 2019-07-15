La Casa de Papel galasından kareler (3. sezona geri sayım)
Tüm dünyada ilgiyle izlenen ve 19 Temmuz Cuma günü Netflix'te 3. sezonu yayına girecek olan La Casa de Papel'in İspanya Madrid galası yapıldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte dizinin yeni sezonuna katılan Rodrigo de la Serna (Palermo), Luka Peros (Marsilya) ve Hovik Keuchkerian (Bogota) de yer aldı. İşte La Casa de Papel yeni sezon galasından objektife yansıyanlar...
1
Pedro Alonso, Alvaro morte
2
Ursula Corbero
3
Jaime Llorente, Esther Acebo
4
Alba Flores, Darko Peric
5
Luka Peros, Hovik Keuchkerian
6
Pedro Alonso
7
Alex Pina
8
Ursula Corbero
9
Alvaro Morte
10
Diego Avalos, Ted Sarandos, M-K Kennedy, Francisco Ramos