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La Casa de Papel galasından kareler (3. sezona geri sayım)

Tüm dünyada ilgiyle izlenen ve 19 Temmuz Cuma günü Netflix'te 3. sezonu yayına girecek olan La Casa de Papel'in İspanya Madrid galası yapıldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte dizinin yeni sezonuna katılan Rodrigo de la Serna (Palermo), Luka Peros (Marsilya) ve Hovik Keuchkerian (Bogota) de yer aldı. İşte La Casa de Papel yeni sezon galasından objektife yansıyanlar...

  • 1

    Pedro Alonso, Alvaro morte
  • 2

    Ursula Corbero
  • 3

    Jaime Llorente, Esther Acebo
  • 4

    Alba Flores, Darko Peric
  • 5

    Luka Peros, Hovik Keuchkerian
  • 6

    Pedro Alonso
  • 7

    Alex Pina
  • 8

    Ursula Corbero
  • 9

    Alvaro Morte
  • 10

    Diego Avalos, Ted Sarandos, M-K Kennedy, Francisco Ramos
  • 11

    Susana Abaitua
  • 12

    Chacha Huang
  • 13

    Alba FLores
  • 14

    Iria del Rio
  • 15

    Ursula Corbero
  • 16

    Claudia Galan
  • 17

    Miguel Herran, Ursula Corbero
  • 18

    Laura Sanchez
  • 19

    Alba Flores, Darko Peric
  • 20

    Rodrigo de la Serna
  • 21

    Najwa Nimri
  • 22

    Kiti Manver
  • 23

    Esther Acebo
  • 24

    Luka Peros
  • 25

    Ursula Corbero
  • 26

    Hovik Keuchkerian
  • 27

    Darko Peric
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