La Casa de Papel’e Ankara karakteri planlandı

Üçüncü sezon senaryosunu okuduğunuzda neler hissettiniz ve sizi en çok ne heyecanlandırdı?

Pedro Alonso (Berlin): Üçüncü sezonda yazarlar bir üst segmentten girmişler konuya. Daha rafine bir senaryo duruyordu karşımda diyebilirim. Çetenin daha önce bir hedefi vardı ve onu tamamladı ama artık sağlam bir motifleri var -her an her şey olabilir-. Ve mücadele aslında şimdi başlıyor.

Alvaro Morte (Profesör): Üçüncü sezonda anlatacağımız hikâye önceki bölümlerde anlattığımız hikâyeyi aşıyor ve daha büyük bir hikâye barındırıyor. Karakterler ve hikâye öyle bir gelişime uğradı ki oldukları yerde kalamazlardı. Devamı gelmeliydi.

Elinde bir altın külçe varsa ondan neler yapabileceğine bakmalısın. Onun nelere dönüşebileceğini merak edersin. Biz de bunu değerlendirmeliydik. Nelere dönüşebileceğini, daha ne kadar büyüyebileceğini görmek, gerçekten çok heyecan verici.

Itziar Ituno (Lizbon): Ben üçüncü sezonun senaryosunu okuduğumda çok mutlu oldum. Karakterimin değişime uğrayıp boyutlanması beni çok heyecanlandırdı.

Birinci ve ikinci sezon senaryo anlamında büyük ekoldü ama bu sezonun çok daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Bu sezon, sosyal içerikli ve bulunduğumuz topluma dair ayna tutan daha fazla mesaj barındırıyor.