La Casa De Papel'in Lizbon'u Itziar Ituno Martinez: Annem Fatmagülün Suçu Ne? dizisine bayılıyor

İstanbul'a daha önce de geldiğini söyleyen Martinez, annesinin Türk dizilerine hayran olduğunu da dile getirdi: "Annem birçok Türk dizisini deli gibi takip ediyor. Ben de arada o izlerken görüyorum. Mesela Fatmagülün Suçu Ne? dizisine bayılıyor. Onun bütün bölümlerini heyecanla izliyor"





