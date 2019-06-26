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Lady Gaga: Sizin zamiriniz nedir?

Son konserinde LGBT’lilere verdiği desteği sürdüren Lady Gaga, “Pek çok konuda yanlış anlaşıldığımı hissediyorum. Ben, sen, o, biz, siz onlar... Peki sizin zamiriniz nedir?” diye sordu.

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    ABD’li popçu Lady Gaga, önceki gün New York’ta SiriusXM + Pandora etkinliği kapsamında sahne aldı.

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    Konser sırasında Onur Haftası’nın önemine dikkat çeken sanatçı, “İnsanlar için çok önemli olan bir şeyi öğrendim ve beni yalnızca burada değil; tüm dünyada dinleyen herkesle paylaşmak istiyorum. Şimdi bir soru soracağım... Ben, sen, o, biz, siz onlar... Peki sizin zamiriniz nedir?” dedi.

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    Cinsiyet bilinci kapsamında birçok insan için bu durumu açıklamanın güç olduğunu belirten Gaga, birlik mesajı verdiği konuşmasına şöyle devam etti:

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    “Yıllar içinde olgunlaştım ve birçok yönden değiştim. Pek çok konuda yanlış anlaşıldığımı hissediyorum. Hepimizin kendine göre zorlukları var. Karşılaştırma yapma niyetinde değilim. Demek istediğim, hepimiz aynı dünyadayız.”

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    Kariyer hayatı boyunca vazgeçmek için milyonlarca nedeni olduğunu itiraf eden şarkıcı, “Ama bazen şans yüzünüze güldüğünde, tek bir sebep sizi hedefinize bağlayabiliyor” cümlesiyle seslenişini noktaladı.
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