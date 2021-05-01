Lena Headey Watergate dizisinde rol alacak

Game of Thrones'un (Taht Oyunları) Cersei Lannister'ı Lena Headey, Watergate skandalını anlatan White House Plumbers kadrosuna katıldı.

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01.05.2021 - 06:56

Oyuncu kadrosunda Woody Harrelson, Justin Theroux ve Domhnall Gleeson'ın olduğu beş bölümlük dizi, Başkan Nixon’un kendi siyasi sabotajcıları ve Watergate beyni E. Howard Hunt (Harrelson) ve G. Gordon Liddy'nin (Theroux), gayretle korumaya çalıştıkları başkanlığı kazara nasıl devirdiğini anlatıyor.





Lena Headey, dizide E. Howard Hunt'ın karısı Dorothy Hunt karakterine hayat verecek.





Dört çocuk annesi ve aktif bir CIA çalışanı olan Dorothy, kocasının felaket getiren talihsizliklerine kendini kaptırırken ailesini bir arada tutmaya çalışıyor.





Veep dizisinin yönetmeni David Mandel, beş bölümün hepsinin sorumlu yapımcılığını ve yönetmenliğini yapacak. Ruben Fleischer ve David Bernad, wiip için Paul Lee, Nne Ebong ve Mark Roybal'la birlikte idari yapımcılığı üstlenecek. Succession yönetici yapımcısı Frank Rich ve Gregg Fienberg de bu dizide aynı görevde bulunacak.







Game of Thrones'ta beş Emmy adaylığı ve Altın Küre adaylıkları kazanan Headey'in bilinen rolleri arasında Terminator: The Sarah Connor Chronicles, 300, Fighting with My Family ve Dredd gibi filmler bulunuyor