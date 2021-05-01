Lena Headey Watergate dizisinde rol alacak

Game of Thrones'un (Taht Oyunları) Cersei Lannister'ı Lena Headey, Watergate skandalını anlatan White House Plumbers kadrosuna katıldı.

01.05.2021 - 06:56

Lena Headey Watergate dizisinde rol alacak - 1
İngiliz oyuncu Lena Headey, Game of Thrones'tan sonra yeni bir HBO dizisiyle ekranlara dönüyor. Headey, Watergate skandalını anlatan White House Plumbers ile izleyici karşısına çıkacak.




Lena Headey Watergate dizisinde rol alacak - 2
Oyuncu kadrosunda Woody Harrelson, Justin Theroux ve Domhnall Gleeson'ın olduğu beş bölümlük dizi, Başkan Nixon’un kendi siyasi sabotajcıları ve Watergate beyni E. Howard Hunt (Harrelson) ve G. Gordon Liddy'nin (Theroux), gayretle korumaya çalıştıkları başkanlığı kazara nasıl devirdiğini anlatıyor.

Lena Headey Watergate dizisinde rol alacak - 3
Lena Headey, dizide E. Howard Hunt'ın karısı Dorothy Hunt karakterine hayat verecek.

Lena Headey Watergate dizisinde rol alacak - 4
Dört çocuk annesi ve aktif bir CIA çalışanı olan Dorothy, kocasının felaket getiren talihsizliklerine kendini kaptırırken ailesini bir arada tutmaya çalışıyor.

Lena Headey Watergate dizisinde rol alacak - 5
Veep dizisinin yönetmeni David Mandel, beş bölümün hepsinin sorumlu yapımcılığını ve yönetmenliğini yapacak. Ruben Fleischer ve David Bernad, wiip için Paul Lee, Nne Ebong ve Mark Roybal'la birlikte idari yapımcılığı üstlenecek. Succession yönetici yapımcısı Frank Rich ve Gregg Fienberg de bu dizide aynı görevde bulunacak.

Lena Headey Watergate dizisinde rol alacak - 6

Game of Thrones'ta beş Emmy adaylığı ve Altın Küre adaylıkları kazanan Headey'in bilinen rolleri arasında Terminator: The Sarah Connor Chronicles, 300, Fighting with My Family ve Dredd gibi filmler bulunuyor

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