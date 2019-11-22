Leonard Cohen'in ölümünden 3 yıl sonra yeni albüm

Dünyaca ünlü Kanadalı müzisyen Leonard Cohen'in ölümünden 3 yıl sonra, daha önce hiç duyulmamış eserleri oğlu tarafından albümleştirildi.
2016'da hayatını kaybeden yazar, şair, söz yazarı ve müzisyen kimlikleriyle tanınan Cohen’in 15. stüdyo albümü olan Thanks for the Dance bugün çıktı. Müzik ve edebiyat dünyasının saygın isimlerinden biri olan Cohen’in yeni albümünün yapımcılığını, oğlu Adam Cohen üstlendi. Toplam 9 şarkıdan oluşan albümden yayınlanan ilk şarkı ise, Happens to the Heart oldu.
Grammy ödüllü Cohen, 7 Kasım 2016'da 82 yaşında hayatını kaybetmesinden bir ay önce 14. stüdyo albümü You Want It Darker'ı çıkarmıştı. Bu albümün de yapımcılığını Adam Cohen üstlenmişti.
Kanada'nın Quebec bölgesindeki Montreal kentinde, 1934 yılında Polonya-Litvanya kökenli orta sınıf bir Yahudi ailesinin çocuğu olarak
doğan ve tam adı Leonard Norman Cohen olan sanatçı, ilk şiir kitabını 1956'da yayımladı.
Cohen, 1960'larda ağırlıklı olarak şiir ve roman yazıp münzevi bir hayat yaşadı. Yunan adası Hydra'ya taşınan ve Hitler'in Çiçekleri (1964), Gözde Oyun (1963), Görkemli Kaybedenler (1963) kitaplarını yayımlayan Cohen, 1970'lerde pop, kabare ve dünya müziği üzerine çalışmalar yaptı.
Leonard Cohen, 1980'li yıllardan itibaren ise bas bariton tonda şarkılar söyleyerek, aşk, din, cinsellik ve yalnızlığı konu edindi.
Kanada'nın en büyük sivil şeref madalyası "Companion of the Order of Canada" sahibi olan Cohen, "Canadian Music Hall of Fame" ve "Canadian Songwriters Hall of Fame"e de kabul edildi.
Cohen, 1967'de Vietnam Savaşı karşıtı konserlerde sahnelere çıktı.
İsrail'de 2009'da konser vermesi nedeniyle Filistinlilerin tepkisini çeken Cohen'in Ramallah'ta konser talebi kabul edilmedi.
Bono, Björk, Roger Waters, Adrienne Rich, Jean Luc Godard ve diğer sanatçılar gibi Cohen'in de İsrail’deki konserini iptal etmesi gerektiğini bildiren gruplar, Cohen'e 2009'da Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi önünde "Tel Aviv’de sahneye çıkacaksan, İstanbul'da yerin yok" diye seslenmişti.
Ünlü şarkıcı ve söz yazarı, Beautiful Losers’la (Görkemli Kaybedenler) zirveye çıkarken, Suzanne, Bird on a Wire, I'm Your Man ve Death of a Ladies Man, Cohen'in en bilinen eserleri arasında yer aldı.