Leonardo da Vinci ile ilgili yeni iddia: Hazar Türkü olabilir

1 Yüzyılların dehası, Rönesans’ın simge ismi İtalyan Leonardo da Vinci ile ilgili iddialara yenisi eklendi. Ünlü sanat tarihçisi Simon Hewitt, da Vinci’nin atalarının Hazar Türkü olabileceğini öne sürdü.





2 İddia, Hewitt’in 1495 tarihli, az bilinen bir karikatürden yola çıkarak yazdığı Leonardo da Vinci and the Book of Doom isimli kitabında yer aldı. The Guardian’a konuşan Hewitt, iddiasını da Vinci’nin kızıl saçlarına bağladı.





3 Gazete, “15’inci yüzyılda Milano’da kızıl saçlı olmak çok nadirdi. Hewitt, Leonardo’nun, Asya’nın steplerinden Karadeniz’e ve Doğu Avrupa’ya dağılan, kızıl saçlı, Türk kökenli Hazarlardan geldiğinden şüpheleniyor” ifadelerine yer verdi.





‘Alay edildi’



Hewitt’in kitabı, 1495’te çizilen ve Almanya’da bulunan bir karikatüre dayanıyor. Adalet kavramını kinayeli bir biçimde betimleyen karikatürde, Hewitt’e göre da Vinci de tiye alınıyor.



Buna göre da Vinci karikatürde, dalgınlıktan masa örtüsüne yazı yazan, önündeki yarı çıplak erkek tarafından büyülenmiş görünen kızıl saçlı, eşcinsel bir kâtip olarak resmediliyor. Hewitt kitabında, da Vinci’nin bu şekilde betimlenmesinin, Rönesans döneminde sıradışı bir deha olarak görülmesine rağmen sıklıkla kızıl saçları ve cinsel kimliği nedeniyle diğer sanatçılar tarafından alay konusu yapıldığını gösterdiğini savunuyor. Hewitt’in kitabı İngiltere’de bugün piyasaya çıkıyor.

4 ‘Alay edildi’



Hewitt’in kitabı, 1495’te çizilen ve Almanya’da bulunan bir karikatüre dayanıyor. Adalet kavramını kinayeli bir biçimde betimleyen karikatürde, Hewitt’e göre da Vinci de tiye alınıyor.





5 Buna göre da Vinci karikatürde, dalgınlıktan masa örtüsüne yazı yazan, önündeki yarı çıplak erkek tarafından büyülenmiş görünen kızıl saçlı, eşcinsel bir kâtip olarak resmediliyor. Hewitt kitabında, da Vinci’nin bu şekilde betimlenmesinin, Rönesans döneminde sıradışı bir deha olarak görülmesine rağmen sıklıkla kızıl saçları ve cinsel kimliği nedeniyle diğer sanatçılar tarafından alay konusu yapıldığını gösterdiğini savunuyor.