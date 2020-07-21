Leonardo DiCaprio'dan süper kahraman rolüne yeşil ışık

ABD'li oyuncu Leonardo DiCaprio, doğru projeyi bulursa gelecekte bir süper kahramanı canlandırabileceğini ifade etti.

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21.07.2020 - 09:53

Kariyer boyuncu birçok projede yer alan Leonardo DiCaprio hiçbir zaman bir süper kahraman filminde oynamadı. Oysa aralarında kendisi gibi Oscar ödüllü Jeff Bridges, Brie Larson, Gwyneth Paltrow, William Hurt, Ben Affleck ve Natalie Portman'ın da olduğu çok sayıda yıldız birçok süper kahraman filminde boy gösterdi.







2016'da Diriliş (The Revenant) filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını alan ve 6 kez Oscar'a aday gösterilen deneyimli aktör son yıllarda Watchmen ve Joker gibi derinlikli karakterlerin yer almaya başladığı süper kahraman filmlerinden neden uzak kaldığını açıkladı.







Titanic filmindeki rolüyle Steven Spielberg, Martin Scorsese, Christopher Nolan ve Quentin Tarantino gibi meşhur yönetmenlerle çalışmasının kapısını aralayan DiCaprio, ShortList'e verdiği röportajda bunun sebebinin doğru projeyi bulamaması olduğunu söyledi.







DiCaprio 1995 yapımı Batman Daima (Batman Forever) filminde Kara Şövalye Batman'in yardımcısı Robin rolü için yönetmen Joel Schumacher ile görüştüğünü ancak rolü kabul etmediğini anlattı.







Aynı şekilde Star Wars'un devam filmlerinde Anakin Skywalker'ı canladırmak için George Lucas ile ve Örümcek Adam (Spider-Man) filminde de Peter Parker'ı canlandırmak için Sam Raimi ile görüşme yaptığı söyleyen DiCaprio o dönem kendini süper kahraman kıyafetini üstüne geçirmeye hazır hissetmediği için yönetmenlerin isteğine rağmen bu rolleri kabul etmediğini ifade etti.







DiCaprio süper kahraman filmleri hakkında, "Asla bilemezsiniz. Giderek karmaşık karakterlerin yer almasıyla (süper kahraman filmleri) daha iyi oluyor. Henüz rol almadım. Ama hiçbir şeyi dışarıda bırakmıyorum" ifadelerini kullandı.