Leonardo DiCaprio’dan yıllar sonra gelen Inception itirafı: Ben de filmi anlamadım

Leonardo DiCaprio, yıllar önce başrolünde yer aldığı Başlangıç (Inception) filminin tam olarak açıklanamayan sonu hakkında hiçbir fikri olmadığını itiraf etti.

Oscar’lı oyuncu Leonardo DiCaprio, Marc Macron'un podcast programında, 10 yıl önce rol aldığı Christopher Nolan imzalı Başlangıç (Inception) filmi hakkında konuştu. DiCaprio, çekimler sırasında filmle ilgili çoğu şeyi anlamlandıramadığını söyledi.

45 yaşındaki ABD’li oyuncu, görüntü yönetimi, ses miksajı, görsel efekt ve ses kurgusu alanlarında Oscar kazanan filmin tam olarak açıklanamayan sonu hakkında hiçbir fikri olmadığını belirtti. DiCaprio, "Neler oldu? Hiçbir fikrim yok. Bazen yalnızca karakterine odaklanırsın. Aslında konuyla alakalı gibiydim. Ama iş Christopher Nolan'a, aklındakilere ve bunların nasıl bir araya geldiğine gelince herkes sürekli olarak bulmacayı çözmeye çalışıyordu" ifadesini kullandı. Dicaprio ayrıca, "Sanırım filmin sonu seyirciye göre değişir" dedi.

Christopher Nolan tarafından yazılan ve yönetilen bilim kurgu türündeki Inception'ın konusu şöyleydi: Çok yetenekli bir hırsız olan Dom Cobb’un uzmanlık alanı, zihnin en karanlık ve savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır. Cobb'un bu nadir insanlarda görülebilecek yeteneği, bu ender rastgelinebilecek mahareti, onu kurumsal casusluğun tehlikeli yeni dünyasında aranan bir oyuncu yapmıştır. Aynı zamanda bu durum onu uluslararası bir kaçak yapmış ve sevdiği her şeye mal olmuştur.

Cobb'a içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur. Ona hayatını geri verebilecek son bir iş... Tabii eğer imkansız başlangıç'ı tamamlayabilirse. Mükemmel soygun yerine, Cobb ve takımındaki profesyoneller bu sefer tam tersini yapmak zorundadır; görevleri bir fikri çalmak değil onu yerleştirmektir. Eğer başarırlarsa, mükemmel suç bu olacaktır.

Son olarak Once Upon a Time in Hollywood filminde rol alan DiCaprio’nun yeni projeleri arasında Martin Scorsese işbirliğiyle Killers of the Flower Moon, The Black Hand, The Devil in the White City ve Roosevelt bulunuyor.

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