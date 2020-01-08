Leonardo DiCaprio’dan yıllar sonra gelen Inception itirafı: Ben de filmi anlamadım

Oscar’lı oyuncu Leonardo DiCaprio, Marc Macron'un podcast programında, 10 yıl önce rol aldığı Christopher Nolan imzalı Başlangıç (Inception) filmi hakkında konuştu. DiCaprio, çekimler sırasında filmle ilgili çoğu şeyi anlamlandıramadığını söyledi.
45 yaşındaki ABD’li oyuncu, görüntü yönetimi, ses miksajı, görsel efekt ve ses kurgusu alanlarında Oscar kazanan filmin tam olarak açıklanamayan sonu hakkında hiçbir fikri olmadığını belirtti. DiCaprio, "Neler oldu? Hiçbir fikrim yok. Bazen yalnızca karakterine odaklanırsın. Aslında konuyla alakalı gibiydim. Ama iş Christopher Nolan'a, aklındakilere ve bunların nasıl bir araya geldiğine gelince herkes sürekli olarak bulmacayı çözmeye çalışıyordu" ifadesini kullandı. Dicaprio ayrıca, "Sanırım filmin sonu seyirciye göre değişir" dedi.
Cobb'a içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur. Ona hayatını geri verebilecek son bir iş... Tabii eğer imkansız başlangıç'ı tamamlayabilirse. Mükemmel soygun yerine, Cobb ve takımındaki profesyoneller bu sefer tam tersini yapmak zorundadır; görevleri bir fikri çalmak değil onu yerleştirmektir. Eğer başarırlarsa, mükemmel suç bu olacaktır.
Son olarak Once Upon a Time in Hollywood filminde rol alan DiCaprio’nun yeni projeleri arasında Martin Scorsese işbirliğiyle Killers of the Flower Moon, The Black Hand, The Devil in the White City ve Roosevelt bulunuyor.