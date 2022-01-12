Lily James: Pamela Anderson beni özgürleştirdi

Haberler 12.01.2022 - 14:04
İngiliz aktris Lily James, 2 Şubat'ta yayınlanacak biyografik dizi Pam & Tommy'de Canadalı oyuncu Pamela Anderson'ı canlandırmanın kendisini özgürleştirdiğini açıkladı. Lily James, Disney+'ta yayınlanacak olan, Anderson ve Tommy Lee'nin çalkantılı ilişkisini anlatan mini dizi için her gün 4 saatlik zorlu bir Pamela Anderson fiziksel dönüşüm geçirse de, kendisinden bu kadar farklı görünmenin özgürleştirici olduğunu söyledi.
32 yaşındaki aktris, çekimler bittiğinde de güçlü karaktere sahip rolünden kurtulmanın zor olduğunu belirtti. Şu anda 54 yaşında olan oyuncu ve model Pamela Anderson daha önce özel yaşamıyla sik gündeme geliyordu.
Pam & Tommy dizisinden fotoğraflar...