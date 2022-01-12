Lily James: Pamela Anderson beni özgürleştirdi

İngiliz aktris Lily James, 2 Şubat'ta yayınlanacak biyografik dizi Pam & Tommy'de Canadalı oyuncu Pamela Anderson'ı canlandırmanın kendisini özgürleştirdiğini açıkladı. Lily James, Disney+'ta yayınlanacak olan, Anderson ve Tommy Lee'nin çalkantılı ilişkisini anlatan mini dizi için her gün 4 saatlik zorlu bir Pamela Anderson fiziksel dönüşüm geçirse de, kendisinden bu kadar farklı görünmenin özgürleştirici olduğunu söyledi.



