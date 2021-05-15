ntv.com.tr - Reuters 15.05.2021 - 11:07
Asya’daki vahşi yaşamı desteklemek için çalışan Fil Ailesi Vakfı’nın (Elephant Family Trust) yeni kampanyası kapsamında İngiltere’de bir sergi açıldı.
Başkent Londra'nın Westminster semtinde bulunan The Mall adlı caddede, Buckingham Sarayı'nın karşısında yer alan açık hava sergisinde gerçek ölçülerinde fil heykelleri sergileniyor.
Sergi, vakfın “Bir Arada Yaşam” (CoExistence) adlı kampanyası dahilinde açıldı. Vafkın sitesinde, “Dünyadaki çoğu insan için büyük ve tehlikeli hayvanların, özellikle de fillerin yanında yaşamayı düşünmek imkansız görünüyor. Yine de insanlar ve filler her zaman birlikte yaşadılar ve Hindistan'da çok yüksek yoğunluklarda bir arada yaşamaya devam ediyorlar” denilerek, CoExistence kampanyasının, 100'den fazla gerçek boyutlu lantana filinin yer aldığı çevreci bir sanat sergisi olduğu belirtildi.
Sergide yer alan sürünün her üyesi, Güney Hindistan'ın Nilgiri Tepeleri'ndeki ormanlar, tarlalar ve kasabalardan oluşan bir matris içinde dolaşan gerçek bir vahşi fil üzerinde modellendi. Çoğunlukla çay ve kahve tarlaları ve ormanlık alanlarla kaplı bu tepeler, çeyrek milyon insana ve 150 vahşi file ev sahipliği yapıyor. Burada insanlar ve filler, dünyanın herhangi bir yerinden daha yoğun popülasyonda bir arada yaşıyor. Sergi, onların ve yanlarında başarılı bir şekilde yaşamayı öğrenmiş olan Adivasi çiftçi topluluklarının hikayesini, tüm dünyanın öğrenebilmesini amaçlıyor.