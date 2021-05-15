Sergide yer alan sürünün her üyesi, Güney Hindistan'ın Nilgiri Tepeleri'ndeki ormanlar, tarlalar ve kasabalardan oluşan bir matris içinde dolaşan gerçek bir vahşi fil üzerinde modellendi. Çoğunlukla çay ve kahve tarlaları ve ormanlık alanlarla kaplı bu tepeler, çeyrek milyon insana ve 150 vahşi file ev sahipliği yapıyor. Burada insanlar ve filler, dünyanın herhangi bir yerinden daha yoğun popülasyonda bir arada yaşıyor. Sergi, onların ve yanlarında başarılı bir şekilde yaşamayı öğrenmiş olan Adivasi çiftçi topluluklarının hikayesini, tüm dünyanın öğrenebilmesini amaçlıyor.