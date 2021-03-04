Louvre Müzesi’ndeki kayıp zırh ve miğfer 38 yıl sonra bulundu

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan ve dünyaca ünlü tarihi eserlere ev sahipliği yapan Louvre Müzesi’nden çalınan Rönesans dönemine ait zırh ve miğfer, 38 yıl sonra ortaya çıktı.

04.03.2021 - 19:03

Louvre Müzesi’ndeki kayıp zırh ve miğfer 38 yıl sonra bulundu - 1
Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nden 1983 yılında çalınan İtalyan Rönesans dönemine ait paha biçilemez zırhı ve miğfer 38 yıl sonra yeniden müzeye iade edildi.

Louvre Müzesi’ndeki kayıp zırh ve miğfer 38 yıl sonra bulundu - 2
Bordeaux'da yaşayan bir ailenin miras bıraktığı antik eşyanın incelenmesi sırasında antika uzmanı tarafından keşfedilen paha biçilemez zırh ve miğfer, 1560 ile 1580 yılları arasında Milano’da üretildiği ifade edildi.
Louvre Müzesi’ndeki kayıp zırh ve miğfer 38 yıl sonra bulundu - 3
Louvre'un miras sanat eserlerinin baş küratörü Philippe Malgouyres, "Bir gün yeniden ortaya çıkacaklarını göreceğimizden emindim. Ama bu kadar korunmuş şekilde görebileceğimizi asla hayal edemezdim” dedi.

Louvre Müzesi’ndeki kayıp zırh ve miğfer 38 yıl sonra bulundu - 4
Paris Polis Departmanı, 1983 yılındaki antika eser hırsızlığının hala gizemini koruduğunu, Bordeaux'da ailenin koleksiyonuna nasıl dahil olduğunu araştırdıklarını belirtti.

Louvre Müzesi’ndeki kayıp zırh ve miğfer 38 yıl sonra bulundu - 5
Antik zırh ve miğfer, 1922 yılında Rothschild Ailesi tarafından Louvre Müzesi’ne bağışlandığı ifade edildi.
Louvre Müzesi’ndeki kayıp zırh ve miğfer 38 yıl sonra bulundu - 6

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