Love 101'den ilk kareler (Netflix'in üçüncü Türk dizisi Love 101 oyuncu kadrosu)
Netflix’in Hakan Muhafız ve Atiye'den sonraki yeni Türk dizisi Love 101'in kadrosu şekillendi. Bazı oyuncuların rollerinin de ortaya çıktığı diziden ilk kareler de yayınlandı. İşte detaylar ve dizide rol alacak oyuncular....
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1Netflix Hakan Muhafız ve Atiye'nin ardından üçüncü Türk dizisi Love 101'in çekimleri devam ediyor.
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Çekimleri 26 Haziran’da İstanbul’da başlayan diziden ilk kareler görücüye çıktı.
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3Son olarak Bir Litre Gözyaşı dizisinde başrolde olan Mert Yazıcıoğlu dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor.
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4Çukur’da Celasun rolündeki Kubilay Aka
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5Elimi Bırakma dizisininin başrolü Alina Boz
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6130 ülkede yayımlanacak dizide ünlü isimlere Kaan Urgancıoğlu da eşlik edecek.
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7Vatanım Sensin ve Bir Deli Rüzgar ile ünlenen Pınar Deniz, dizide Burcu Öğretmen karakterine hayat verecek.