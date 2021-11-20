Lübnan'da Osmanlı dönemine ait su kanalı keşfedildi

Haberler - Anadolu Ajansı 20.11.2021 - 14:18
Lübnan'ın Suriye sınırı üzerindeki Akkar kentine bağlı Gazaliye beldesi yakınlarında inşaat makineleriyle yapılan kazı çalışmasında su kanalına tesadüfen rastlandı.
Gazaliye Belediyesi Başkanı Muhammed el-Esad, kanalın zamanla toprakla kapandığını ancak bir yol çalışması için yapılan kazıda bulunduğunu ifade etti.
Normal şartlarda bölgenin kuraklıkla mücadele ettiğini belirten Esad, "Gazaliye'deki kuraklığa rağmen, kanalda su mevcut. Zamanında iki pınardan aldığı suyu beldeye taşıması için inşa edilmiş" dedi.
Kanalın özelliklerine ve ne kadar uzunlukta olduğuna da değinen Esad, "Tamamı siyah bazalt taşından inşa edilmiş. 30 metre uzunluğunda, 1 metre genişlik ve 1,5 metre de yükseklikte" bilgisini verdi.
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