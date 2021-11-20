Lübnan'da Osmanlı dönemine ait su kanalı keşfedildi

Lübnan'ın kuzeyindeki bir yerleşim merkezinde Osmanlı Dönemine ait tamamı siyah bazalt taşından inşa edilmiş bir su kanalı ortaya çıktı.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.11.2021 - 14:18

Lübnan'da Osmanlı dönemine ait su kanalı keşfedildi - 1

Lübnan'ın Suriye sınırı üzerindeki Akkar kentine bağlı Gazaliye beldesi yakınlarında inşaat makineleriyle yapılan kazı çalışmasında su kanalına tesadüfen rastlandı.

Lübnan'da Osmanlı dönemine ait su kanalı keşfedildi - 2

Gazaliye Belediyesi Başkanı Muhammed el-Esad,  kanalın zamanla toprakla kapandığını ancak bir yol çalışması için yapılan kazıda bulunduğunu ifade etti.

Lübnan'da Osmanlı dönemine ait su kanalı keşfedildi - 3

Normal şartlarda bölgenin kuraklıkla mücadele ettiğini belirten Esad, "Gazaliye'deki kuraklığa rağmen, kanalda su mevcut. Zamanında iki pınardan aldığı suyu beldeye taşıması için inşa edilmiş" dedi.

Lübnan'da Osmanlı dönemine ait su kanalı keşfedildi - 4

Kanalın özelliklerine ve ne kadar uzunlukta olduğuna da değinen Esad, "Tamamı siyah bazalt taşından inşa edilmiş. 30 metre uzunluğunda, 1 metre genişlik ve 1,5 metre de yükseklikte" bilgisini verdi.

İşte diğer kareler...

Lübnan'da Osmanlı dönemine ait su kanalı keşfedildi - 5
Lübnan'da Osmanlı dönemine ait su kanalı keşfedildi - 6
Lübnan'da Osmanlı dönemine ait su kanalı keşfedildi - 7
Lübnan'da Osmanlı dönemine ait su kanalı keşfedildi - 8

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