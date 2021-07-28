Lucasfilm, The Mandalorian deepfake'le değiştiren YouTuber'ı işe aldı

Lucasfilm, The Mandalorian dizisinde eleştirilen Luke Skywalker sahnesini deepfake'le* değiştiren, Shamook ismiyle bilinen YouTuber'ı işe aldı.

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28.07.2021 - 13:31

The Mandalorian’ın ikinci sezonun The Rescue isimli 8. bölümünde Luke Skywalker karakteri de yer aldı. Bilgisayar ortamında yaratılan bu karakter; özellikle gerçekçi olmaması ve duygusuz durması nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Bunun üzerine Shamook ismiyle bilinen YouTuber, deepfake aracılığıyla sahneyi değiştirdi ve olanlar oldu.

Videosu iki milyondan fazla izlenen Shamook, Lucasfilm'in Industrial Light and Magic departmanının kendisini işe aldığını açıkladı.

Star Wars filmlerinin yönetmeni George Lucas'ın yapım şirketi Lucasfilm de konuyla ilgili açıklama yaptı.

Şirket "Industrial Light and Magic (ILM) her zaman yetenekli sanatçıların peşinde ve sosyal medyada Shamook ismiyle tanınan sanatçıyı işe aldı. Son birkaç yıldır ILM zorlayıcı görsel efektler üretmenin yolu olan hem makine öğrenmesine hem de yapay zekaya yatırım yapıyor. Teknoloji ilerledikçe bu alanda ivmenin arttığını görmek müthiş" dedi.





Bunun üzerine bir açıklama daha yapan Shamook "Bazılarınızın zaten bildiği üzere birkaç ay önce ILM/Lucasfilm'e katıldım ve YouTube'a yeni içerik üretmek için zamanım olmadı" dedi.





Shamook’un kanalında şu anda 33 tane deepfake videosu bulunuyor. YouTuber; filmlerde aslen yer almayan karakterleri neredeyse kusursuz bir şekilde belli sahnelere yerleştiriyor. Bunların arasında Kara Şövalye (The Dark Knight) üçlemesinde Christian Bale'i Robert Pattinson'la değiştirmesi ve Harrison Ford tarafından canlandırılan Indiana Jones’u Chris Pratt'in canlandırması öne çıkıyor.

DEEPFAKE NEDİR?

*Deepfakes, mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türüdür.