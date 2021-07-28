Lucasfilm, The Mandalorian deepfake'le değiştiren YouTuber'ı işe aldı

28.07.2021 - 13:31
The Mandalorian’ın ikinci sezonun The Rescue isimli 8. bölümünde Luke Skywalker karakteri de yer aldı. Bilgisayar ortamında yaratılan bu karakter; özellikle gerçekçi olmaması ve duygusuz durması nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Bunun üzerine Shamook ismiyle bilinen YouTuber, deepfake aracılığıyla sahneyi değiştirdi ve olanlar oldu.
DEEPFAKE NEDİR?
*Deepfakes, mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türüdür.