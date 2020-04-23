Madame Tussauds Berlin'de ünlülerin balmumu heykelleri ev halleriyle (Heykellerle evde kal çağrısı)

ntv.com.tr 23.04.2020 - 06:40
Berlin’deki Madame Tussauds Müzesi, corona virüs salgını nedeniyle sık sık yapılan “Evde kal” hatırlatmasına ayak uydurdu.
Müzede bulunan ünlülerin balmumu heykelleri, karantina günlerine uygun olarak yeniden yerleştirildi.
Amerikalı ünlü şarkıcı Katy Perry ve ünlü oyuncu George Clooney’nin balmumu heykelleri ev halini yansıtacak şekilde düzenlendi.
Katy Perry balkonda barbekü başında görülürken, George Clooney kucağında bilgisayarıyla karşımızda.
Katy Perry, izolasyon günlerinde pek çok kişinin yaptığı gibi mutfağa giriyor, ekmek ve kurabiye yapıyor.
Müze, Alman oyuncu Elyas M Barek’i de ev haliyle yansıttı.
Alman sunucu Sonja Zietlow da evine tuvalet kağıdı stoklamış olarak görülüyor.