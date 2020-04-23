Madame Tussauds Berlin'de ünlülerin balmumu heykelleri ev halleriyle (Heykellerle evde kal çağrısı)

Madame Tussauds Berlin Müzesi, corona virüs salgını nedeniyle sık sık yapılan “Evde kal” çağrısını hatırlatmak için ünlülerin balmumu heykellerini ev halleriyle yansıttı.

ntv.com.tr 23.04.2020 - 06:40

Berlin’deki Madame Tussauds Müzesi, corona virüs salgını nedeniyle sık sık yapılan “Evde kal” hatırlatmasına ayak uydurdu.

Müzede bulunan ünlülerin balmumu heykelleri, karantina günlerine uygun olarak yeniden yerleştirildi.  

Amerikalı ünlü şarkıcı Katy Perry ve ünlü oyuncu George Clooney’nin balmumu heykelleri ev halini yansıtacak şekilde düzenlendi.

Katy Perry balkonda barbekü başında görülürken, George Clooney kucağında bilgisayarıyla karşımızda.

Katy Perry, izolasyon günlerinde pek çok kişinin yaptığı gibi mutfağa giriyor, ekmek ve kurabiye yapıyor.

Müze, Alman oyuncu Elyas M Barek’i de ev haliyle yansıttı.

Alman sunucu Sonja Zietlow da evine tuvalet kağıdı stoklamış olarak görülüyor.

MADAME TUSSAUDS BERLİN’DE YER ALAN DİĞER BALMUMU HEYKELLER

Pink
Taylor Swift
Dünya liderleri
Heidi Klum
Will Smith
Pink
Pink
Michael Jackson
Mesut Özil
Madonna
Miley Cyrus

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