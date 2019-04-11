Madonna Eurovision performansından 1,5 milyon dolar kazanacak
ntv.com.tr
Madonna, İsrail’in Tel Aviv kentinde yapılacak olan 2019 Eurovision Şarkı Yarışması’nda sahne alması karşılığında 1,5 milyon dolar kazanacak.
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“Pop müziğin kraliçesi” Madonna, 18 mayıs’ta İsrail’in Tel Aviv kentinde yapılacak olan 2019 Eurovision Şarkı Yarışması finalinde sahne alacak.
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60 yaşındaki Amerikalı yıldız, iki şarkı söyleyeceği Eurovision performansı karşılığında 1,5 milyon dolar alacak.
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Konser bütçesini Madonna’yı davet eden Kanada’da yaşayan İsrailli iş insanı Sylvan Adams’ın karşıladığı öğrenildi.
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1956 yılından bu yana yapılan ve geçen yıl Portekiz’in Lizbon kentinde gerçekleştirilen Eurovision Şarkı Yarışması’nda İsrailli şarkıcı Netta Barzilai birinci seçilmişti. Dolayısıyla 2019 yarışmasının İsrail’de yapılmasına karar verilmişti.
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İsrailli yetkililer, yarışmayı önce Kudüs’te yapma kararı alsa da Filistin halkına yönelik insan hakları ihlalleri dolayısıyla tepki çekmesi ve hakkında boykot çağrısı yapılması sonrası, geri adım atarak, yarışmayı Kudüs yerine Tel Aviv’de yapma kararı almıştı.
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Dünya çapında 140 sanatçı, İsrail'de yapılacak 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nın boykot edilmesine İngiliz The Guardian gazetesinde yayımladıkları mektupla destek vererek, "Biz, burada imzası bulunan sanatçılar, Filistinli sanatçıların İsrail'in ev sahipliğinde yapılacak 2019 Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot çağrısını destekliyoruz. Filistinliler, özgürlüklerine, adalet ve eşit haklara kavuşana kadar onları temel haklarından mahrum eden devlet ile işler eskisi gibi yürütülmemeli" ifadelerine yer vermişti.
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Geçtiğimiz yıllarda Nick Cave ve Radiohead İsrail’de konser verirken, Yeni Zelandalı şarkıcı Lorde İsrail konserlerini iptal etmişti.
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Museviliğin bir kolu olan Kabala öğretisine inanan Madonna, 2009 ve 2012 yıllarında dünya turnesi kapsamında İsrail’de konser vermişti.