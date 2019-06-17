NTV

Madonna isyan etti: İnsanlar köle olmuş

Dünyaca ünlü yıldız Madonna sosyal medya hakkında konuştu. Ünlü sanatçı "İnsanlar birbirlerinin onayını kazanmak için köle olmuş” ifadelerini kullandı.

  • 1

    Son çıkardığı Madame X albümüyle hayranlarının karşısına çıkan Madonna, The Sun gazetesine konuştu.


  • 2

    Son dönemde İsrail'deki Eurovision'a katılması sonucu aldığı tepkilerle de gündemde olan Madonna, sosyal medyaya veryansın etti.


  • 3

    Instagram hesabında 13.8 milyon takipçisi bulunan ünlü sanatçı şöyle konuştu: “O platform kötü hissetmek için yaratılmış. Kendinizi, sürekli başkalarıyla kıyaslıyorsunuz."


  • 4

    "İnsanlar birbirlerinin beğenilerini ve onayını kazanmak için köle olmuş”
  • 5

    Madonna daha önce yaptığı bir açıklamada ise çocuklarına 13 yaşında cep telefonu verdikten sonra aralarındaki ilişkinin koptuğunu dile getirmiş, "Onlarla ilişkimi gerçekten bitirdi. Teknoloji hayatlarının o kadar büyük bir parçası oldu" ifadelerini kullanmıştı.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin