Madonna isyan etti: İnsanlar köle olmuş

Dünyaca ünlü yıldız Madonna sosyal medya hakkında konuştu. Ünlü sanatçı "İnsanlar birbirlerinin onayını kazanmak için köle olmuş” ifadelerini kullandı.
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Son çıkardığı Madame X albümüyle hayranlarının karşısına çıkan Madonna, The Sun gazetesine konuştu.
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Son dönemde İsrail'deki Eurovision'a katılması sonucu aldığı tepkilerle de gündemde olan Madonna, sosyal medyaya veryansın etti.
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Instagram hesabında 13.8 milyon takipçisi bulunan ünlü sanatçı şöyle konuştu: “O platform kötü hissetmek için yaratılmış. Kendinizi, sürekli başkalarıyla kıyaslıyorsunuz."
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"İnsanlar birbirlerinin beğenilerini ve onayını kazanmak için köle olmuş”
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Madonna daha önce yaptığı bir açıklamada ise çocuklarına 13 yaşında cep telefonu verdikten sonra aralarındaki ilişkinin koptuğunu dile getirmiş, "Onlarla ilişkimi gerçekten bitirdi. Teknoloji hayatlarının o kadar büyük bir parçası oldu" ifadelerini kullanmıştı.