Madrid'de corona virüs aşısı olan yaşlılar için tiyatroda özel gösterim

Komedyen Rodriguez de şunları söyledi: "Babam 21 Ekim'de corona virüs'ten vefat etti ve ben 29 Ekim'de gösteriye çıktım. Zor bir şey çünkü hassas bir dönem ama insanların anlayışlı olduklarını düşünüyorum. Kimseye saygıda kusur etmeden, bir süreliğine de olsa hep birlikte gülüyoruz. İçimizdeki kötü düşünceleri atıp güzel duygularla doldurmak herkes için iyi. Bunun uygunsuz değil, tam tersi gerekli bir şey olduğunu düşünüyorum. Sanat ve tiyatro her dönemde ve her zaman vardır."