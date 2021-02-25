Madrid'de corona virüs aşısı olan yaşlılar için tiyatroda özel gösterim

25.02.2021 - 10:18
Madrid'deki 7 farklı bakımevinde kalan yaşlılardan bazıları refakatçileriyle bazıları da arkadaşlarıyla sosyal mesafe kuralına uygun şekilde tiyatro salonunda yerlerini aldı, yaklaşık bir saat salgının yarattığı olumsuz psikolojiyi bir kenara bırakarak gösterinin tadını çıkardı.
Tiyatro Müdürü Javier Florez, gösteri öncesi yaptığı konuşmada, "Emin olun sizden çok bugün bizler sizlere teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz, tiyatromuzu doldurdunuz." ifadelerini kullandı. Florez, 1 Mart'tan itibaren kısıtlı kapasiteyle de olsa gösterilerin başlayacağını duyurdu.
Komedyen Rodriguez de şunları söyledi: "Babam 21 Ekim'de corona virüs'ten vefat etti ve ben 29 Ekim'de gösteriye çıktım. Zor bir şey çünkü hassas bir dönem ama insanların anlayışlı olduklarını düşünüyorum. Kimseye saygıda kusur etmeden, bir süreliğine de olsa hep birlikte gülüyoruz. İçimizdeki kötü düşünceleri atıp güzel duygularla doldurmak herkes için iyi. Bunun uygunsuz değil, tam tersi gerekli bir şey olduğunu düşünüyorum. Sanat ve tiyatro her dönemde ve her zaman vardır."
İzleyicilerden Ana (85), heyecandan akşam uyuyamadığını belirterek, "Çok kötü bir dönem geçirdim. Bir hastanede bir bakımevinde sürekli karantina altında. Çok ama çok zordu ama şimdi dışarı çıkabildiğim için çok sevinçliyim" dedi.
Adela ise gelecek hafta 87 yaşına gireceğini vurgulayarak "11 yıldır bakımevindeyim ve en son 11 yıl önce tiyatroya gitmiştim. Salgından dolayı herkes gibi bizim de yaşantımız sınırlandı. Arkadaşlarımı ve ailemi az gördüm, bir düğüne gidemedim ama iyi bir dönem geçirdim." şeklinde konuştu.
Bakıcısıyla tiyatroya gelen Gracia Fernandes (89) en son salgından hemen önce tiyatroya gittiğini dile getirdi. Son bir yıl içinde Kovid-19 geçirdiğinin altını çizen Fernandes, "Hep evdeydim, çok ciddi sorun yaşamadım. Dışarı çıkmıyorum ama evde resim yaparak güzel vakit geçiriyorum. İnşallah normale dönmeye başlarız" ifadelerini kullandı.