Mahkeme, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu için kararını verdi

Yapımcı Mustafa Uslu tarafından hayata geçirilen, iki yıl önce hayatını kaybeden eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmine, sporcunun kızlarından itiraz geldi.
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu'ndan yeni tanıtım (Fazıl Say bestesiyle) / Tıkla izle
Avukat Demir, “Naim Süleymanoğlu'nun hayatının film yapılarak kazanç kapısı haline getirilmesine kızlarının izni yoktur. Film çekiminin tedbiren durdurulmasına ve daha sonra filmin gösterime girmesinin engellenmesine karar verilmesini istiyoruz" diyerek dava açtı. Dava dilekçesine gösterimin durdurulması da eklendi. Günaydın'dan Ami Oktay'ın haberine göre; mahkeme, iki kız kardeşin filmin gösteriminin durdurulması yönündeki taleplerini, delillerin yetersiz olduğu gerekçesiyle reddetti.
22 Kasım 2019'da vizyona giren Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi Box Office verilerine göre bugüne kadan 1 milyon 808 bin 698 kişi tarafından izlendi ve 30.903.214,00 TL hasılat elde etti.