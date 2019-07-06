Maisie Williams komedi dizisinde rol alacak
Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Arya Stark karakteriyle ünlenen Maisie Williams, bu defa bir komedi dizisiyle seyirci karşısına çıkacak.
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Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Arya Stark karakteriyle ünlenen Maisie Williams, yeni bir diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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Fantastik dram türündeki Game of Thrones dizisinde sekiz sezon boyunca rol alan 22 yaşındaki İngiliz oyuncu, bu defa komedi dizisinde oynayacak.
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Williams, Sky kanalında yayınlanacak komedi dizisi Two Weeks to Live’da yer alacak.
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Ünlü oyuncu, senaristliğini Gaby Hull’ın üstlendiği altı bölümlük dizide, çevresiyle uyumsuz bir kişi olan Kim Noakes karakterine hayat verecek.
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Diziyle ilgili konuşan Williams, “Yeni bir diziye başlamak için sabırsızlanıyorum. Two Weeks to Live’ın gerçekten büyük potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Harika ekiple muhteşem bir iş yapmak istiyorum” dedi.