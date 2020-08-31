Maisie Williams, Yeni Mutantlar (The New Mutants) eleştirilerine cevap verdi

Yeni Mutantlar'ın (The New Mutants) Rahne Sinclair'i Maisie Williams, filmi X-Men serisinin en kötüsü ilan edenlere cevap verdi.

31.08.2020 - 07:01

Maisie Williams, Yeni Mutantlar (The New Mutants) eleştirilerine cevap verdi - 1
2018'den berni vizyon mücadelesi veren ve Kuzey Amerika salonlarının yavaşça yeniden başlamasıyla birlikte cuma günü 2 bin 412 lokasyonda gösterime giren Yeni Mutantlar'ın (The New Mutants) yıldızın Maisie Williams, 3,1 milyon dolar gişe elde eden filmle ilgili eleştirilere komik bir cevap verdi.
Maisie Williams, Yeni Mutantlar (The New Mutants) eleştirilerine cevap verdi - 2
Vizyona girmesinin ardından yerden yere vurulan filmle ilgili bir eleştirmen Yeni Mutantlar'ı "Şimdiye kadarki en kötü X-Men filmi" diye nitelendirdi.

Maisie Williams, Yeni Mutantlar (The New Mutants) eleştirilerine cevap verdi - 3
Yorumu sükunetle karşılayan Williams, Forbes incelemesini "Kulağa mutlaka görülmesi gereken bir film gibi geliyor! Hemen biletlerinizi alın" yazarak tweetledi:
Maisie Williams, Yeni Mutantlar (The New Mutants) eleştirilerine cevap verdi - 4
The Hollywood Reporter da olumsuz bir eleştiri yaparak, filmin "Bıkkınlık veren bir deja vu"dan başka hiçbir şey sunmadığını ifade etti.
Maisie Williams, Yeni Mutantlar (The New Mutants) eleştirilerine cevap verdi - 5
Filmleri eleştirileri derleyerek notlandıran internet sitesi Rotten Tomatoes'ta filmin mevcut puanı yayımlanan 29 eleştiri baz alınarak yüzde 24.

Maisie Williams, Yeni Mutantlar (The New Mutants) eleştirilerine cevap verdi - 6
Josh Boone'nin yönettiği film, mutant kabiliyetlerine sahip genç kişiler üzerine kurulan korku filmi diye tarif ediliyor. Filmin oyuncu kadrosunda Anya-Taylor Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt ve Alice Braga gibi isimler yer alıyor.
Maisie Williams, Yeni Mutantlar (The New Mutants) eleştirilerine cevap verdi - 7
 Yeni Mutantlar'dan fotoğrafar
Maisie Williams, Yeni Mutantlar (The New Mutants) eleştirilerine cevap verdi - 8
Maisie Williams, Yeni Mutantlar (The New Mutants) eleştirilerine cevap verdi - 9
Maisie Williams, Yeni Mutantlar (The New Mutants) eleştirilerine cevap verdi - 10

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