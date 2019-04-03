Mamut Art Project açılıyor (50 sanatçının 600 eser)

u sene bin 350 başvuru aldıklarını ve çok zorlandıklarını ifade eden Kohen, “Jürimiz sayesinde üstesinden geldik. Önce jürilerimizle tek tek görüştük, sonra da toplu bir jüri görüşmesi ile son sanatçılara karar verdik” diye konuştu.

Son iki senede 35 bin ziyaretçi ağırladıklarını da dile getiren Kohen, bu sene ziyaretçi sayısında artış beklediklerini de sözlerine ekledi.