Mardin'de film ve dizilere ev sahipliği yapan Dereiçi turizme kazandırılacak

Daha önce Süryanilerin yoğun yaşadığı mahallenin kültürel mirasıyla önemli bir konumda bulunduğunu aktaran Kaya, köyün birçok dizi ve filme de mekan olduğunu belirtti.

Belediye olarak bölgenin turizme kazandırılması, doğallığının korunması için planlamalar yaptıklarını anlatan Kaya, fizibilite çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Mahalledeki binalarda restorasyon çalışmasının ve bina cephe giydirmelerinin yapılacağını aktaran Kaya, ayrıca restoran, kafe ve konaklama alanları oluşturulacağını aktardı.

Kaya, "İnşallah bunları en kısa zamanda tamamlayacağız. Burayı özel kılan bir nokta da 3 Hristiyan mezhebine ait kilisenin bulunması. Bu belki de dünyada tektir. Protestan, Ortodoks ve Katolik mezhepler yan yana duruyor" dedi.