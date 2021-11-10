Marie Antoinette'in elmas bilezikleri 8 milyon dolara satıldı

“EKMEK BULAMIYORLARSA PASTA YESİNLER”

16. Louis'nin taç giyme töreni, Paris'teki ekmek kıtlığının doruğa ulaştığı esnada, Reims'de gerçekleşti. Bu dönemde söylenmiş olan, "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler" (Qu'ils mangent de la brioche) sözü, Marie Antoinette'e mal edildi. Ancak, bu dikkat çekici sözün onun tarafından söylendiğine dair hiçbir kanıt bulunamadı.

Tarihçilerin bildirğine göre, Marie Antoinette ekmek kıtlığından haberi olduğunda şu sözleri sarf etti:

"Kendi bahtsızlıklarına rağmen bizlere böylesine iyi davranan bu insanları gördükçe, onların mutluluğu için kesinlikle daha sıkı çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu gerçeği kral da görmektedir. Kendi adıma konuşmam gerekirse, taç giydiğim günü, yüz yıl bile yaşasam da, hayat boyu unutmayacağım."