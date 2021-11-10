Marie Antoinette'in elmas bilezikleri 8 milyon dolara satıldı

Haberler - ntv.com.tr 10.11.2021 - 11:16 | Son Güncelleme : 10.11.2021 - 11:28
Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'e ait olan bir çift elmas bilezik, açık artırmada 8,18 milyon (yaklaşık 78 milyon lira) dolara satıldı. Nihai fiyat, 4 milyon dolarlık satış öncesi tahminini ikiye katladı. Alıcının kimliği açıklanmadı.
Eski kraliçenin adını taşıyan mavi bir kadife kutuyla gelen mücevherler biri üç dizi elmastan ve toplam 112 değerli taştan oluşan iki bilezikten oluşuyor. Bileziklerin her birinin 97 gram ağırlığında olduğu, metal kısımlarda ise altın ve gümüş kullanıldığı belirtildi.
Müzayedeyi yürüten Christie'nin uluslararası mücevher direktörü Rahul Kadakia, bileziklerin yaklaşık 200 yıldır Marie Antoniette’nin ailesinde kaldığını söyledi.
Bununla birlikte, İsveçli ressam Adolf Ulrich Wertmuller'in şu anda Stockholm'deki Ulusal Müze'de sergilenen 1785 tarihli bir portresinde, Marie Antoinette bilezikleri takmış olarak tasvir ediliyor.
Diğer taraftan Marie Antoinette, devlete karşı suç işlemekten suçlu bulunduktan sonra giyotinle idam edildiği 1774'ten 1793'e kadar Fransa'nın son kraliçesiydi.
Paris'teki Tuileries hapishanesinden ailesine içinde mücevherlerinin bulunduğu tahta bir sandığın muhafazaya gönderileceğini söyleyen bir mektup gönderdi.
İngiliz müzayede evi, Antoniette’nin hayatta kalan kızı Marie Therese’nin mücevherleri Avusturya'ya vardığında aldığını ve şimdiye kadar varisleri tarafından tutulduğunu aktardı.
Diğer taraftan aynı müzayedede, Windsor Dükü 8. Edward tarafından Cartier'den sipariş edilen ve eşi Wallis Simpson'a ilk evlilik yıldönümlerinde verilen art deco yakut ve pırlanta bileklik yeni sahibini bulamadı. Windsor Düşes’nini bileziğinin satış öncesi tahmini 1 milyon dolar (yaklaşık 9, 7 milyon lira) ile 2 milyon dolar (yaklaşık 19,5 milyon lira) arasındaydı.
Fransa Kralı 16. Louis ile evli olan Marie Antoinette, görkemli hayatı ve ölümüyle Fransız Devrimi'nin en unutulmaz isimleri arasında yer aldı.
Fransız Devrimi sırasında 1793 yılında 37 yaşındayken başkent Paris'in sembollerinden Concorde Meydanı'nda giyotinle idam edilen Antoinette'in hayatı çok sayıda filme ve kitaba konu oldu.
16. Louis'nin taç giyme töreni, Paris'teki ekmek kıtlığının doruğa ulaştığı esnada, Reims'de gerçekleşti. Bu dönemde söylenmiş olan, "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler" (Qu'ils mangent de la brioche) sözü, Marie Antoinette'e mal edildi. Ancak, bu dikkat çekici sözün onun tarafından söylendiğine dair hiçbir kanıt bulunamadı.
Tarihçilerin bildirğine göre, Marie Antoinette ekmek kıtlığından haberi olduğunda şu sözleri sarf etti:
"Kendi bahtsızlıklarına rağmen bizlere böylesine iyi davranan bu insanları gördükçe, onların mutluluğu için kesinlikle daha sıkı çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu gerçeği kral da görmektedir. Kendi adıma konuşmam gerekirse, taç giydiğim günü, yüz yıl bile yaşasam da, hayat boyu unutmayacağım."