Marilyn Monroe heykeline etek altı fotoğraf tepkisi

19.05.2021 - 07:22
Heykeli protesto etmek için hazırlanan Change.org dilekçesi de heykelin kadın düşmanı ve aşırı cinselleştirilmiş"olduğunu savunuyor. Dilekçe 50 bin imza hedefinin 40 binden fazlasını topladı.
Dilekçe girişiminin sözcüsü Elizabeth Armstrong, NPR'a yaptığı açıklamada "Kelimenin tam anlamıyla müzeye poposunu gösteriyor" dedi. Bariz şekilde cinsiyetçi bir heykel. İnsanları neredeyse etek altı fotoğrafı çekmeye zorluyor. Dilekçede, "Marilyn Monroe'nun anısını ve gerçek mirasını onurlandırmanın daha uygun bir yolunu bulması için Palm Springs'e karşı çıkıyoruz" ifadeleri yer alıyor.
Committee to Relocate Marilyn (Marilyn'i Yeniden Yerleştirme Komitesi) adlı başka bir girişime liderlik eden moda tasarımcısı Trina Turk, heykelin yerleştirilmesinin işletmelerin ziyaretçi sayısını artıracağını kanıtlayan hiçbir veri bulunmadığını dile getirdi.Radyo istasyonuna konuşan Turk, "Sosyal medya izlenimleri Palm Canyon Drive'da dükkanı veya restoranı olan birinin faturalarını gerçekten ödemiyor" dedi.
Palm Springs Hilton'un genel müdürü ve PS Resorts'un başkanı Aftab Dada, heykelin aslına benzerliğinin çoğu kişiyi mutlu ettiğinde ve heykelin yerleştirilmesinin Palm Springs şehrine sadece fayda sağlayacağında ısrar ediyor. Dada, şehrin "bağımsız bir araştırma yürüteceğini ve Marilyn'in şehre ne kadar ekonomik etki ve fayda sağladığının şehre bildirileceğini" savundu.
Heykele yöneltilen tepkiye şaşırdığını söyleyen Dada, "Bize göre Marilyn turistik bir cazibe kaynağı. Sanat değil" dedi.
Dada, şehrin "bağımsız bir araştırma yürüteceğini ve Marilyn'in şehre ne kadar ekonomik etki ve fayda sağladığının şehre bildirileceğini" savundu.
Heykele yöneltilen tepkiye şaşırdığını söyleyen Dada, "Bize göre Marilyn turistik bir cazibe kaynağı. Sanat değil" dedi.