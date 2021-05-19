Marilyn Monroe heykeline etek altı fotoğraf tepkisi

California'nın Palm Springs şehrindeki devasa Marilyn Monroe heykelinin geri dönmesi tepki yarattı. Heykele karşı çıkanlar heykelin kadın düşmanlığını ve etek altı fotoğrafı çekmeyi teşvik ettiğini söylüyor.

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19.05.2021 - 07:22

Yaklaşık 8 metre uzunluğunda paslanmaz çelik ve alüminyumdan yapılan Marilyn Monroe heykeli, film yıldızını The Seven Year Itch filminde beyaz elbise giymiş havalandırma ızgarasının üzerinde durduğu meşhur sahnedeki haliyle tasvir ediyor. NPR'ın haberine göre Sonsuza Dek Marilyn adlı heykel daha önce 2012'den 2014'e kadar şehre yerleştirilmişti ve şimdi de kalıcı olarak Coachella Valley'e yerleştirilecek.





Konaklama sektörünün liderleri heykelin şehre cazibe katarak turistleri çekeceğini söylerken başkaları parçanın yeni ve kalıcı yerleşimini sorunlu buluyor. Marilyn heykeli Palm Springs Sanat Müzesi'nin girişinde sergilenecek ve müzeden ayrılan ziyaretçileri heykelin arkası ve eteğinin altı karşılayacak.



Palm Springs Sanat Müzesi'nin direktörü Louis Grachos radyoda istasyonuna yaptığı açıklamada yerleştirilen heykelin söz konusu görüntüyle karşılaşacak gençler için son derece "çirkin" olacağını söyledi. Grachos, "Müzemizden çıkan çocukların gördükleri ilk şeyin bu devasa Marilyn heykelinin iç çamaşırı olması düşüncesi son derece çirkin" dedi.



Heykeli protesto etmek için hazırlanan Change.org dilekçesi de heykelin kadın düşmanı ve aşırı cinselleştirilmiş"olduğunu savunuyor. Dilekçe 50 bin imza hedefinin 40 binden fazlasını topladı.

Dilekçe girişiminin sözcüsü Elizabeth Armstrong, NPR'a yaptığı açıklamada "Kelimenin tam anlamıyla müzeye poposunu gösteriyor" dedi. Bariz şekilde cinsiyetçi bir heykel. İnsanları neredeyse etek altı fotoğrafı çekmeye zorluyor. Dilekçede, "Marilyn Monroe'nun anısını ve gerçek mirasını onurlandırmanın daha uygun bir yolunu bulması için Palm Springs'e karşı çıkıyoruz" ifadeleri yer alıyor.





Committee to Relocate Marilyn (Marilyn'i Yeniden Yerleştirme Komitesi) adlı başka bir girişime liderlik eden moda tasarımcısı Trina Turk, heykelin yerleştirilmesinin işletmelerin ziyaretçi sayısını artıracağını kanıtlayan hiçbir veri bulunmadığını dile getirdi.Radyo istasyonuna konuşan Turk, "Sosyal medya izlenimleri Palm Canyon Drive'da dükkanı veya restoranı olan birinin faturalarını gerçekten ödemiyor" dedi.



Palm Springs Hilton'un genel müdürü ve PS Resorts'un başkanı Aftab Dada, heykelin aslına benzerliğinin çoğu kişiyi mutlu ettiğinde ve heykelin yerleştirilmesinin Palm Springs şehrine sadece fayda sağlayacağında ısrar ediyor. Dada, şehrin "bağımsız bir araştırma yürüteceğini ve Marilyn'in şehre ne kadar ekonomik etki ve fayda sağladığının şehre bildirileceğini" savundu.

Heykele yöneltilen tepkiye şaşırdığını söyleyen Dada, "Bize göre Marilyn turistik bir cazibe kaynağı. Sanat değil" dedi.





Marilyn heykeli Palm Springs Sanat Müzesi'nin girişinde sergilenecek ve müzeden ayrılan ziyaretçileri heykelin arkası ve eteğinin altı karşılayacak.



Palm Springs Sanat Müzesi'nin direktörü Louis Grachos radyoda istasyonuna yaptığı açıklamada yerleştirilen heykelin söz konusu görüntüyle karşılaşacak gençler için son derece "çirkin" olacağını söyledi. Grachos, "Müzemizden çıkan çocukların gördükleri ilk şeyin bu devasa Marilyn heykelinin iç çamaşırı olması düşüncesi son derece çirkin" dedi.



Heykeli protesto etmek için hazırlanan Change.org dilekçesi de heykelin kadın düşmanı ve aşırı cinselleştirilmiş"olduğunu savunuyor. Dilekçe 50 bin imza hedefinin 40 binden fazlasını topladı.

Dilekçe girişiminin sözcüsü Elizabeth Armstrong, NPR'a yaptığı açıklamada "Kelimenin tam anlamıyla müzeye poposunu gösteriyor" dedi. Bariz şekilde cinsiyetçi bir heykel. İnsanları neredeyse etek altı fotoğrafı çekmeye zorluyor. Dilekçede, "Marilyn Monroe'nun anısını ve gerçek mirasını onurlandırmanın daha uygun bir yolunu bulması için Palm Springs'e karşı çıkıyoruz" ifadeleri yer alıyor.





Committee to Relocate Marilyn (Marilyn'i Yeniden Yerleştirme Komitesi) adlı başka bir girişime liderlik eden moda tasarımcısı Trina Turk, heykelin yerleştirilmesinin işletmelerin ziyaretçi sayısını artıracağını kanıtlayan hiçbir veri bulunmadığını dile getirdi.Radyo istasyonuna konuşan Turk, "Sosyal medya izlenimleri Palm Canyon Drive'da dükkanı veya restoranı olan birinin faturalarını gerçekten ödemiyor" dedi.



Palm Springs Hilton'un genel müdürü ve PS Resorts'un başkanı Aftab Dada, heykelin aslına benzerliğinin çoğu kişiyi mutlu ettiğinde ve heykelin yerleştirilmesinin Palm Springs şehrine sadece fayda sağlayacağında ısrar ediyor. Dada, şehrin "bağımsız bir araştırma yürüteceğini ve Marilyn'in şehre ne kadar ekonomik etki ve fayda sağladığının şehre bildirileceğini" savundu.

Heykele yöneltilen tepkiye şaşırdığını söyleyen Dada, "Bize göre Marilyn turistik bir cazibe kaynağı. Sanat değil" dedi.

Palm Springs Sanat Müzesi'nin direktörü Louis Grachos radyoda istasyonuna yaptığı açıklamada yerleştirilen heykelin söz konusu görüntüyle karşılaşacak gençler için son derece "çirkin" olacağını söyledi. Grachos, "Müzemizden çıkan çocukların gördükleri ilk şeyin bu devasa Marilyn heykelinin iç çamaşırı olması düşüncesi son derece çirkin" dedi.

Heykeli protesto etmek için hazırlanan Change.org dilekçesi de heykelin kadın düşmanı ve aşırı cinselleştirilmiş"olduğunu savunuyor. Dilekçe 50 bin imza hedefinin 40 binden fazlasını topladı.

Dilekçe girişiminin sözcüsü Elizabeth Armstrong, NPR'a yaptığı açıklamada "Kelimenin tam anlamıyla müzeye poposunu gösteriyor" dedi. Bariz şekilde cinsiyetçi bir heykel. İnsanları neredeyse etek altı fotoğrafı çekmeye zorluyor. Dilekçede, "Marilyn Monroe'nun anısını ve gerçek mirasını onurlandırmanın daha uygun bir yolunu bulması için Palm Springs'e karşı çıkıyoruz" ifadeleri yer alıyor.





Committee to Relocate Marilyn (Marilyn'i Yeniden Yerleştirme Komitesi) adlı başka bir girişime liderlik eden moda tasarımcısı Trina Turk, heykelin yerleştirilmesinin işletmelerin ziyaretçi sayısını artıracağını kanıtlayan hiçbir veri bulunmadığını dile getirdi.Radyo istasyonuna konuşan Turk, "Sosyal medya izlenimleri Palm Canyon Drive'da dükkanı veya restoranı olan birinin faturalarını gerçekten ödemiyor" dedi.



Palm Springs Hilton'un genel müdürü ve PS Resorts'un başkanı Aftab Dada, heykelin aslına benzerliğinin çoğu kişiyi mutlu ettiğinde ve heykelin yerleştirilmesinin Palm Springs şehrine sadece fayda sağlayacağında ısrar ediyor. Dada, şehrin "bağımsız bir araştırma yürüteceğini ve Marilyn'in şehre ne kadar ekonomik etki ve fayda sağladığının şehre bildirileceğini" savundu.

Heykele yöneltilen tepkiye şaşırdığını söyleyen Dada, "Bize göre Marilyn turistik bir cazibe kaynağı. Sanat değil" dedi.

Dilekçe girişiminin sözcüsü Elizabeth Armstrong, NPR'a yaptığı açıklamada "Kelimenin tam anlamıyla müzeye poposunu gösteriyor" dedi. Bariz şekilde cinsiyetçi bir heykel. İnsanları neredeyse etek altı fotoğrafı çekmeye zorluyor. Dilekçede, "Marilyn Monroe'nun anısını ve gerçek mirasını onurlandırmanın daha uygun bir yolunu bulması için Palm Springs'e karşı çıkıyoruz" ifadeleri yer alıyor.





Committee to Relocate Marilyn (Marilyn'i Yeniden Yerleştirme Komitesi) adlı başka bir girişime liderlik eden moda tasarımcısı Trina Turk, heykelin yerleştirilmesinin işletmelerin ziyaretçi sayısını artıracağını kanıtlayan hiçbir veri bulunmadığını dile getirdi.Radyo istasyonuna konuşan Turk, "Sosyal medya izlenimleri Palm Canyon Drive'da dükkanı veya restoranı olan birinin faturalarını gerçekten ödemiyor" dedi.





Palm Springs Hilton'un genel müdürü ve PS Resorts'un başkanı Aftab Dada, heykelin aslına benzerliğinin çoğu kişiyi mutlu ettiğinde ve heykelin yerleştirilmesinin Palm Springs şehrine sadece fayda sağlayacağında ısrar ediyor.

Dada, şehrin "bağımsız bir araştırma yürüteceğini ve Marilyn'in şehre ne kadar ekonomik etki ve fayda sağladığının şehre bildirileceğini" savundu.

Heykele yöneltilen tepkiye şaşırdığını söyleyen Dada, "Bize göre Marilyn turistik bir cazibe kaynağı. Sanat değil" dedi.

Heykele yöneltilen tepkiye şaşırdığını söyleyen Dada, "Bize göre Marilyn turistik bir cazibe kaynağı. Sanat değil" dedi.