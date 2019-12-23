Martin Scorsese'den Joker açıklaması: Dahil olmak istemedim

Joaquin Phoenix'in başrolde olduğu Joker filmine “Dahil olmak istemediğini” söyleyen Martin Scorsese filmlerinin Joker üzerindeki etkisini ise kabul etti.
Joker'e ilişkin görüşü sorulan usta yönetmen, filmin “King of Comedy ve Taxi Driver'dan ilham almasından çok etkilendiğini" söyledi.
The Guardian'a verdiği röportajda Scorsese, "Özellikle King of Comedy çünkü her zaman King of Comedy'nin takdir gördüğü tek yerin Britanya olduğuna dikkat çekerim. Ama ben ona dahil olmak istemedim” dedi.
Todd Phillips'in yönettiği Joker'in vizyona girmesinin ardından, filmin 1983 yapımı King of Comedy ve 1978 yapımı Taxi Driver'la benzerlikleri dikkat çekmişti.
Öte yandan usta yönetmen son olarak kadrosunda Robert de Niro, Al Pacino ve Joe Pesci gibi yıldızların yer aldığı The Irishman filmini yönetmişti.