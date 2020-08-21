Marvel filmlerinin yeni takvimi açıklandı

Corona virüs salgını filmlerin vizyon tarihlerinin ertelenmesine neden olsa da yeni normal ile bazı yapımlar seyirciyle buluşmak için gün saymaya başladı. Marvel, 2023’e kadar izlenebilecek 13 filmin yeni tarihlerini açıkladı.
Abone ol
Paylaş
21.08.2020 - 07:25
Marvel, 2023'e kadar gösterime girecek 13 filmin tarihini açıkladı. İlk olarak X-Men evreninde geçen Yeni Mutantlar görücüye çıkacak. Pek çok kere ertelenen film nihayet bu ay sonunda izlenebilecek. Yeni Mutantlar’ı kasım ayında aslında 6 ay önce vizyona girmesi planlanan Black Widow takip edecek. Bu filmin Marvel Sinematik Evreni 'nde dördüncü aşamanın başlangıcını yapması planlanıyor. Sonrasındaysa yeni yılın ilk 6 ayında 4 farklı filmin yayımlanacağını görüyoruz.
Yeni Mutantlar: 28 Ağustos 2020
Black Widow: 6 Kasım 2020
Eternals: 12 Şubat 2021
Morbius: 19 Mart 2021
Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings: 7 Mayıs 2021
Venom - Let There Be Carnage: 25 Haziran 2021
Örümcek-Adam 3: 5 Kasım 2021
Thor - Love And Thunder: 11 Şubat 2022
Dr. Strange in the Multiverse of Madness: 25 Mart 2022
Black Panther 2: 6 Mayıs 2022
Captain Marvel 2 : 8 Temmuz 2022
Örümcek-Adam Örümcek Evreninde 2:7 Ekim 2022
Açıklanmamış Marvel Sinematik Evreni filmi: 7 Ekim 2022
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.