Marvel filmlerinin yeni takvimi açıklandı

Corona virüs salgını filmlerin vizyon tarihlerinin ertelenmesine neden olsa da yeni normal ile bazı yapımlar seyirciyle buluşmak için gün saymaya başladı. Marvel, 2023’e kadar izlenebilecek 13 filmin yeni tarihlerini açıkladı.

21.08.2020 - 07:25

Marvel, 2023'e kadar gösterime girecek 13 filmin tarihini açıkladı. İlk olarak X-Men evreninde geçen Yeni Mutantlar görücüye çıkacak. Pek çok kere ertelenen film nihayet bu ay sonunda izlenebilecek. Yeni Mutantlar’ı kasım ayında aslında 6 ay önce vizyona girmesi planlanan Black Widow takip edecek. Bu filmin Marvel Sinematik Evreni 'nde dördüncü aşamanın başlangıcını yapması planlanıyor. Sonrasındaysa yeni yılın ilk 6 ayında 4 farklı filmin yayımlanacağını görüyoruz.

Yeni Mutantlar: 28 Ağustos 2020

Black Widow: 6 Kasım 2020

Eternals: 12 Şubat 2021

Morbius: 19 Mart 2021

Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings: 7 Mayıs 2021

Venom - Let There Be Carnage: 25 Haziran 2021





Örümcek-Adam 3: 5 Kasım 2021

Thor - Love And Thunder: 11 Şubat 2022

Dr. Strange in the Multiverse of Madness: 25 Mart 2022

Black Panther 2: 6 Mayıs 2022

Captain Marvel 2 : 8 Temmuz 2022

Örümcek-Adam Örümcek Evreninde 2:7 Ekim 2022



Açıklanmamış Marvel Sinematik Evreni filmi: 7 Ekim 2022