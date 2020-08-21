Marvel filmlerinin yeni takvimi açıklandı

Corona virüs salgını filmlerin vizyon tarihlerinin ertelenmesine neden olsa da yeni normal ile bazı yapımlar seyirciyle buluşmak için gün saymaya başladı. Marvel, 2023’e kadar izlenebilecek 13 filmin yeni tarihlerini açıkladı.

21.08.2020 - 07:25

Marvel filmlerinin yeni takvimi açıklandı - 1
Marvel, 2023'e kadar gösterime girecek 13 filmin tarihini açıkladı. İlk olarak X-Men evreninde geçen Yeni Mutantlar görücüye çıkacak. Pek çok kere ertelenen film nihayet bu ay sonunda izlenebilecek. Yeni Mutantlar’ı kasım ayında aslında 6 ay önce vizyona girmesi planlanan Black Widow takip edecek. Bu filmin Marvel Sinematik Evreni 'nde dördüncü aşamanın başlangıcını yapması planlanıyor. Sonrasındaysa yeni yılın ilk 6 ayında 4 farklı filmin yayımlanacağını görüyoruz.
Marvel filmlerinin yeni takvimi açıklandı - 2
Yeni Mutantlar: 28 Ağustos 2020
Marvel filmlerinin yeni takvimi açıklandı - 3
Black Widow: 6 Kasım 2020
Marvel filmlerinin yeni takvimi açıklandı - 4
Eternals: 12 Şubat 2021
Marvel filmlerinin yeni takvimi açıklandı - 5
Morbius: 19 Mart 2021
Marvel filmlerinin yeni takvimi açıklandı - 6
Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings: 7 Mayıs 2021
Marvel filmlerinin yeni takvimi açıklandı - 7
Venom - Let There Be Carnage: 25 Haziran 2021

Marvel filmlerinin yeni takvimi açıklandı - 8
Örümcek-Adam 3: 5 Kasım 2021
Marvel filmlerinin yeni takvimi açıklandı - 9
Thor - Love And Thunder: 11 Şubat 2022
Marvel filmlerinin yeni takvimi açıklandı - 10
Dr. Strange in the Multiverse of Madness: 25 Mart 2022
Marvel filmlerinin yeni takvimi açıklandı - 11
Black Panther 2: 6 Mayıs 2022
Marvel filmlerinin yeni takvimi açıklandı - 12
Captain Marvel 2 : 8 Temmuz 2022
Marvel filmlerinin yeni takvimi açıklandı - 13
Örümcek-Adam Örümcek Evreninde 2:7 Ekim 2022
Marvel filmlerinin yeni takvimi açıklandı - 14

Açıklanmamış Marvel Sinematik Evreni filmi: 7 Ekim 2022

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