Marvel filmlerinin yeni takvimi açıklandı

Marvel, 2023'e kadar gösterime girecek 13 filmin tarihini açıkladı. İlk olarak X-Men evreninde geçen Yeni Mutantlar görücüye çıkacak. Pek çok kere ertelenen film nihayet bu ay sonunda izlenebilecek. Yeni Mutantlar’ı kasım ayında aslında 6 ay önce vizyona girmesi planlanan Black Widow takip edecek. Bu filmin Marvel Sinematik Evreni 'nde dördüncü aşamanın başlangıcını yapması planlanıyor. Sonrasındaysa yeni yılın ilk 6 ayında 4 farklı filmin yayımlanacağını görüyoruz.