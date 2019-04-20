Marvel'in tüm filmleri (Avengers'tan ibaret değil)
Bugünlerde Captain Marvel ile gişede fırtına gibi esen; Avengers Endgame ile de yıla damga vurması beklenen Marvel, sinemada gişeyi domine etmeye devam ediyor. Ancak hala birçok kişi Marvel'i, Avengers serisiyle takip ediyor ya da biliyor. Aslında Marvel'in başarısının ardında ilk kurulduğu günden bu yana yayınladığı çizgi romanlar ile dünya genelinde edindiği okuyucu kitlesini sinemaya aktarması yatıyor. Üstelik Avengers kadar başarılı olduğu başka seriler ve filmler de var. İşte Marvel'dün dünden bugüne izleyiciyle buluşturduğu filmler...
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1Man-Thing (2005)
4
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2The Fantastic Four (1994)
3,9
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3Kaptan Amerika (1990)
3,3
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4The Punisher (1989)
5,7
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5Hayalet Sürücü 2: Intikam Atesi (2011)
4,3
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6Elektra (2005)
4,7
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7İnfazcı 2 Savas Bölgesi (2008)
6
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8Fantastik 4: Gümüs sörfçü'nün yükselisi (2007)
5,6
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959. Hayalet sürücü (2007)
5,2
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10Ördek Howard (1986)
4,6
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11Korkusuz (2003)
5,3
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12Blade II (2002)
6,7
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13Blade: Trinity (2004)
5,9
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14X-Men 2 (2003)
7,5
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15Morbius (2020)
-
16
Wolverine (2013)
6,7
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17Örümcek-Adam 2 (2004)
7,3
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18X-men: Son direnis (2006)
6,7
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19Fantastik dörtlü (I) (2005)
5,7
-
20
6 Süper Kahraman (2014)
7,8
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21İnfazci (2004)
6,5
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22Bıçağın iki yüzü (1998)
7,1
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23Fant4stik (2015)
4,3
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24İnanilmaz Örümcek-Adam 2 (2014)
6,6
-
25
Örümcek-Adam 3 (2007)
6,2
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26İnanilmaz Örümcek-Adam (2012)
7
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27X-Men Baslangıç: Wolverine (2009)
6,6
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28X-Men (2000)
7,4
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29X-Men: Geçmis Günler Gelecek (2014)
8
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30X-Men: Birinci sınıf (2011)
7,7
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31Hulk (2003)
5,6
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32Logan (2017)
8,1
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33Örümcek adam (2002)
7,3
-
34Yeni Mutantlar (2019)
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35Doktor Strange (2016)
7,5
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36Deadpool (2016)
8
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37Demir Adam 3 (2013)
7,2
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38Iron Man 2 (2010)
7
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39Ant-Man (2015)
7,3
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40Kaptan Amerika: Kış Askeri (2014)
7,8
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41The Incredible Hulk (2008)
6,7
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42Thor (2011)
7
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43Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (2016)
7,8
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44Iron Man (2008)
7,9
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45İlk Yenilmez: Kaptan Amerika (2011)
6,9
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46Ant-Man ve Wasp (2018)
7,1
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47Thor: Karanlik Dünya (2013)
7
-
48Galaksinin Koruyucuları 2 (2017)
7,7
-
49Örümcek-Adam: Eve Dönüş (2017)
7,5
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50Yenilmezler: Ultron Çağı (2015)
7,3
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51Yenilmezler (2012)
8,1
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52Galaksinin Koruyucuları (2014)
8,1
-
53Black Panther (2018)
7,3
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54X-Men: Apocalypse (2016)
7
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55Venom: Zehirli Öfke (2018)
6,8
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56Deadpool 2 (2018)
7,8
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57Dark Phoenix (2019)
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58Thor: Ragnarok (2017)
7,9
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59Örümcek Adam: Evden Uzakta (2019)
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60Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018)
8,5
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61Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)
8,5
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62
Captain Marvel (2019)
7,2
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63
Avengers: Oyunun Sonu (2019)