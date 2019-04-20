NTV

Marvel'in tüm filmleri (Avengers'tan ibaret değil)

Bugünlerde Captain Marvel ile gişede fırtına gibi esen; Avengers Endgame ile de yıla damga vurması beklenen Marvel, sinemada gişeyi domine etmeye devam ediyor. Ancak hala birçok kişi Marvel'i, Avengers serisiyle takip ediyor ya da biliyor. Aslında Marvel'in başarısının ardında ilk kurulduğu günden bu yana yayınladığı çizgi romanlar ile dünya genelinde edindiği okuyucu kitlesini sinemaya aktarması yatıyor. Üstelik Avengers kadar başarılı olduğu başka seriler ve filmler de var. İşte Marvel'dün dünden bugüne izleyiciyle buluşturduğu filmler...

  • 1

    Man-Thing (2005)
    4

  • 2

    The Fantastic Four (1994)
    3,9

  • 3

    Kaptan Amerika (1990)
    3,3
  • 4

    The Punisher (1989)
    5,7

  • 5

    Hayalet Sürücü 2: Intikam Atesi (2011)
    4,3

  • 6

    Elektra (2005)
    4,7
  • 7

    İnfazcı 2 Savas Bölgesi (2008)
    6
  • 8

    Fantastik 4: Gümüs sörfçü'nün yükselisi (2007)
    5,6
  • 9

    59. Hayalet sürücü (2007)
    5,2
  • 10

    Ördek Howard (1986)
    4,6

  • 11

    Korkusuz (2003)
    5,3
  • 12

    Blade II (2002)
    6,7
  • 13

    Blade: Trinity (2004)
    5,9
  • 14

    X-Men 2 (2003)
    7,5
  • 15

    Morbius (2020)
  • 16

    Wolverine (2013)

    6,7

  • 17

    Örümcek-Adam 2 (2004)
    7,3
  • 18

    X-men: Son direnis (2006)
    6,7
  • 19

    Fantastik dörtlü (I) (2005)
    5,7
  • 20

    6 Süper Kahraman (2014)

    7,8

  • 21

    İnfazci (2004)
    6,5
  • 22

    Bıçağın iki yüzü (1998)
    7,1
  • 23

    Fant4stik (2015)
    4,3
  • 24

    İnanilmaz Örümcek-Adam 2 (2014)
    6,6
  • 25

    Örümcek-Adam 3 (2007)

    6,2

  • 26

    İnanilmaz Örümcek-Adam (2012)
    7
  • 27

    X-Men Baslangıç: Wolverine (2009)
    6,6


  • 28

    X-Men (2000)
    7,4


  • 29

    X-Men: Geçmis Günler Gelecek (2014)
    8
  • 30

    X-Men: Birinci sınıf (2011)
    7,7
  • 31

    Hulk (2003)
    5,6
  • 32

    Logan (2017)
    8,1
  • 33

    Örümcek adam (2002)
    7,3
  • 34

    Yeni Mutantlar (2019)
  • 35

    Doktor Strange (2016)
    7,5
  • 36

    Deadpool (2016)
    8
  • 37

    Demir Adam 3 (2013)
    7,2
  • 38

    Iron Man 2 (2010)
    7
  • 39

    Ant-Man (2015)
    7,3
  • 40

    Kaptan Amerika: Kış Askeri (2014)
    7,8
  • 41

    The Incredible Hulk (2008)
    6,7
  • 42

    Thor (2011)
    7
  • 43

    Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (2016)
    7,8
  • 44

    Iron Man (2008)
    7,9
  • 45

    İlk Yenilmez: Kaptan Amerika (2011)
    6,9
  • 46

    Ant-Man ve Wasp (2018)
    7,1
  • 47

    Thor: Karanlik Dünya (2013)
    7
  • 48

    Galaksinin Koruyucuları 2 (2017)
    7,7
  • 49

    Örümcek-Adam: Eve Dönüş (2017)
    7,5
  • 50

    Yenilmezler: Ultron Çağı (2015)
    7,3

  • 51

    Yenilmezler (2012)
    8,1
  • 52

    Galaksinin Koruyucuları (2014)
    8,1
  • 53

    Black Panther (2018)
    7,3
  • 54

    X-Men: Apocalypse (2016)
    7
  • 55

    Venom: Zehirli Öfke (2018)
    6,8

  • 56

    Deadpool 2 (2018)
    7,8
  • 57

    Dark Phoenix (2019)

  • 58

    Thor: Ragnarok (2017)
    7,9
  • 59

    Örümcek Adam: Evden Uzakta (2019)

  • 60

    Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018)
    8,5
  • 61

    Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)
    8,5
  • 62


    Captain Marvel (2019)
    7,2
  • 63

    Avengers: Oyunun Sonu (2019)

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin