Mary Trump, kitabıyla Başkan amcasına meydan okuyor

ABD’de kasımdaki seçim öncesinde Başkan Trump’ın yeğeni Mary, ailenin sırlarını kitap yaparak gündeme geldi. Yasaklanması gündeme gelen Too Much and Never Enough (Aşırı Fazla ve Hiç Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı ) isimli kitaba onay çıkmasıyla herkes gözlerden uzak yaşarken dünyanın en güçlü ailelerinden Trump’lara kafa tutan bu yeğenin kim olduğunu sormaya başladı.

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07.07.2020 - 08:40

Trump ailesinin yayınını engellemeye çalıştığı Mary Trump’ın Too Much and Never Enough (Aşırı Fazla ve Hiç Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı) adlı kitabının 11 Ağustos’ta piyasaya çıkması planlanıyor.

Kitapta ailenin vergi yolsuzlukları da dahil olmak üzere Başkan Trump’ın pek çok sırrı yer alıyor. Başkan amcasına kafa tutan 55 yaşındaki yeğenin ailesiyle olan kötü ilişkisi eskiye dayanıyor. Milliyet'ten Pelin Aykın'ın haberine göre; Mary ve erkek kardeşi Fred III, dedeleri Fred Sr.’ün 1999’da ölmesinin ardından aileyle miras paylaşımında gerginlik yaşadı.

Mary ile Fred III, 2000 yılında Donald Trump ile kardeşleri Maryanne ve Robert’a miras davası açtı.

Mary, Başkan Trump’ın Alzheimer olan babası Fred Trump Sr.’e kötü davrandığını ve etkisine aldığını öne sürdü. Mary’nin iddiasına göre, zihinsel sorunları olan dedesi, çocuklarının etkisiyle ölümünden 8 yıl önce vasiyetini tekrar yazdı ve mirasının büyük payını hayattaki çocuklarına paylaştırdı.

Donald Trump babasından 413 milyon dolar alırken, babaları öldüğü için Mary ve kardeşine ise kişi başı sadece 200 bin dolar verildi. Mary, 2000 yılında verdiği röportajda, Donald, Maryanne ve Robert Trump kardeşlerin, ailenin pek çok üyesinin sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılan fonu kestiklerini iddia ederek “Hala ve amcalarım kendilerinden utanmalı” dedi.





Yaşam koçluğu yapan Mary Trump, 2016 yılında amcası Donald Trump başkan seçildikten sonra sessizliğini bozdu ve Twitter’a “Bu hayatımın en kötü gecelerinden biri” diye yazdı. Seçimi kaybeden Demokratların adayı Hillary Clinton için ise “olağanüstü bir insan ve kamu görevlisi” ifadelerini kullanarak desteğini belli eden Mary Trump, sosyal medyada açıkça Cumhuriyetçi amcasının politikalarını eleştirmeye başladı.





Mary Trump’ın Twitter profilinde şu sıralar Başkan Trump’a karşı eylemlerde bulunan ırkçılık karşıtı grubun adı olan “Siyahların hayatı değerlidir” (black lives matter) yazması da dikkat çekici.





Mary Trump’ın kitap yayınlayacağını duyurmasının ardından suçlamaların diğer hedefi olan Başkan Trump’ın kız kardeşi Maryanne Trump Barry yeğenini suçladı. Maryanne hala, “Mary ve kardeşi Fred, dedelerini sadece tatillerde gören sorumsuz torunlardı” dedi.





Başkan Trump ise yeğenleri için “İkisi de bataklıkta kalmadı. Krallar ve kraliçeler gibi yaşıyorlar” diye konuştu.





Başkan Trump, ağabeyi Fred Trump Jr’ın ölümünün hayatını nasıl etkilediği konusunda daha önce konuşmuştu. Başkan, ağabeyini aile işine itme konusunda baskı yaptığı için pişmanlık duyduğunu söylemişti.



Travmalar, ihmaller



Mary Trump’ın yazdığı kitap, “Travmalar, yıkıcı ilişkiler, ihmal ve suistimallerin trajik bir kombinasyonunun” Başkan Trump’ın bugünkü kişiliğini şekillendirdiği iddiasında bulunuyor.