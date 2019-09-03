Masal Şatosu, Bir Zamanlar Hollywood'da filmini geçti (30 Ağustos-1 Eylül 2019 Box Office Türkiye)
Haftanın yenilerinden Masal Şatosu - Sihirli Davet, vizyondaki ilk üç gününde 61.147 seyirci tarafından izlendi ve Box Office Türkiye'nin yeni lideri oldu. Masal Şatosu - Sihirli Davet'in hafta sonu gişe lideri olmasıyla 11 hafta aradan sonra gişenin zirvesinde bir yerli film yer almış oldu. Bir önceki hafta sonunun gişe lideri olan Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time In Hollywood), 54.670 seyirciyle listenin ikinci sırasında yer aldı. İşte 30 Ağustos-1 Eylül 2019 haftası gişe rakamları...
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1
Elveda Oğlum / So Long, My Son
668
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2
Mircin
3.056
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3
İblis Esir-i Beden
4.416
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4
New York'ta Yağmurlu Bir Gün / A Rainy Day in New York
9.962
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5
Kediler / Cats and Peachtopia
10.584
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6
Abigail: Sınırların Ötesinde / Abigail
16.484
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7
Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time In Hollywood)
54.670
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8
Masal Şatosu - Sihirli Davet
61.147