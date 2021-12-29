Matrix Resurrections korsan olarak en çok indirilen film oldu

Geçtiğimiz hafta sinemalarda ve HBO Max'te aynı anda gösterime giren Matrix Resurrections, gişede beklediği başarıyı elde edemedi ama korsan olarak en çok indirilen film oldu. Bu durum Warner Bros'un filmi aynı anda dijital platformlarda yayınlama stratejisinin tartışılmasına neden oldu.

Haberler 29.12.2021 - 10:38

Matrix Resurrections korsan olarak en çok indirilen film oldu - 1

Matrix üçlemesinin 18 yıl sonra gelen devam filmi Matrix Resurrections, geçtiğimiz çarşamba günü ABD'de hem sinemalarda hem de dijital platform HBO Max'te gösterime girdi. 2021'in merakla beklenen filmlerinden biri olmasına rağmen, izleyicilerden ve eleştirilerden karışık yorumlar alan Matrix Resurrections gişede beklenilen başarıyı elde edemedi.

Matrix Resurrections korsan olarak en çok indirilen film oldu - 2

ABD gişesinde Spider-Man No Way Home'u tahtından indirmeyi başaramayan film, müzikal animasyon filmi Sing 2'nin de gerisinde kalarak geçtiğimiz üçüncü sırada yer aldı. Matrix Resurrections, vizyona girdiği Çarşamba gününden Pazar gününe kadar ABD'de 22.5 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Film, aynı beş günlük süre içerisinde HBO Max'te ise 2.8 milyon kullanıcı tarafından izlendi.

Matrix Resurrections korsan olarak en çok indirilen film oldu - 3

Warner Bros.'un filmi sinemalarla aynı anda dijital platformda da yayınlanama kararının filmin bilet satışlarını kötü yönde etkilediği çok açık olsa da bu strateji hayata geçirilmeseydi Matrix Resurrections'ın gişe hasılatı beklenen seviyelerde olur muydu, bilinmıyor çünkü film ABD'de korsan olarak en çok indirilen yapım oldu.

Matrix Resurrections korsan olarak en çok indirilen film oldu - 4

Deadline'ın haberine göre Matrix Resurrections, 20 Aralık - 26 Aralık arasında, en çok kullanılan 10 torrent sitesinde %32.6'lık bir oranla diğer filmleri geride bıraktı.

Matrix Resurrections korsan olarak en çok indirilen film oldu - 5

Matrix Resurrections'ın geride bıraktığı filmler arasında, yakın zamanda vizyona giren Resident Evil: Welcome to Racoon City ve Spider-Man No Way Home da yer alıyor.

Matrix Resurrections korsan olarak en çok indirilen film oldu - 6

Bu durum, Warner Bros.'un pandemiyle birlikte uygulamaya başladığı, sinemada ve dijitalde aynı anda stratejisinin dezavantajının altını çiziyor.

Matrix Resurrections korsan olarak en çok indirilen film oldu - 7

Filmlerin temiz kopyalarını dijital platformlarda yayınlamaya başladığınızda film istenildiği kadar çoğaltılabiliyor ve birçok kullanıcının tercihi haline geliyor.

Matrix Resurrections korsan olarak en çok indirilen film oldu - 8

Matrix Resurrections, Warner Bros.'un bu stratejiyi uyguladığı son büyük filmiydi, ancak ilerleyen dönemde bu uygulamaya devam edip etmeyecekleri henüz bilinmiyor.

Matrix Resurrections korsan olarak en çok indirilen film oldu - 9

Matrix Resurrections filminden fotoğraflar...

Matrix Resurrections korsan olarak en çok indirilen film oldu - 10
Matrix Resurrections korsan olarak en çok indirilen film oldu - 11
Matrix Resurrections korsan olarak en çok indirilen film oldu - 12
Matrix Resurrections korsan olarak en çok indirilen film oldu - 13
Matrix Resurrections korsan olarak en çok indirilen film oldu - 14
Matrix Resurrections korsan olarak en çok indirilen film oldu - 15
Matrix Resurrections korsan olarak en çok indirilen film oldu - 16
Matrix Resurrections korsan olarak en çok indirilen film oldu - 17
Matrix Resurrections korsan olarak en çok indirilen film oldu - 18
Matrix Resurrections korsan olarak en çok indirilen film oldu - 19
Matrix Resurrections korsan olarak en çok indirilen film oldu - 20
Matrix Resurrections korsan olarak en çok indirilen film oldu - 21

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