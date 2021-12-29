Matrix Resurrections korsan olarak en çok indirilen film oldu

Haberler 29.12.2021 - 10:38
Matrix üçlemesinin 18 yıl sonra gelen devam filmi Matrix Resurrections, geçtiğimiz çarşamba günü ABD'de hem sinemalarda hem de dijital platform HBO Max'te gösterime girdi. 2021'in merakla beklenen filmlerinden biri olmasına rağmen, izleyicilerden ve eleştirilerden karışık yorumlar alan Matrix Resurrections gişede beklenilen başarıyı elde edemedi.
ABD gişesinde Spider-Man No Way Home'u tahtından indirmeyi başaramayan film, müzikal animasyon filmi Sing 2'nin de gerisinde kalarak geçtiğimiz üçüncü sırada yer aldı. Matrix Resurrections, vizyona girdiği Çarşamba gününden Pazar gününe kadar ABD'de 22.5 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Film, aynı beş günlük süre içerisinde HBO Max'te ise 2.8 milyon kullanıcı tarafından izlendi.
Warner Bros.'un filmi sinemalarla aynı anda dijital platformda da yayınlanama kararının filmin bilet satışlarını kötü yönde etkilediği çok açık olsa da bu strateji hayata geçirilmeseydi Matrix Resurrections'ın gişe hasılatı beklenen seviyelerde olur muydu, bilinmıyor çünkü film ABD'de korsan olarak en çok indirilen yapım oldu.
Deadline'ın haberine göre Matrix Resurrections, 20 Aralık - 26 Aralık arasında, en çok kullanılan 10 torrent sitesinde %32.6'lık bir oranla diğer filmleri geride bıraktı.
Matrix Resurrections'ın geride bıraktığı filmler arasında, yakın zamanda vizyona giren Resident Evil: Welcome to Racoon City ve Spider-Man No Way Home da yer alıyor.
Bu durum, Warner Bros.'un pandemiyle birlikte uygulamaya başladığı, sinemada ve dijitalde aynı anda stratejisinin dezavantajının altını çiziyor.
Filmlerin temiz kopyalarını dijital platformlarda yayınlamaya başladığınızda film istenildiği kadar çoğaltılabiliyor ve birçok kullanıcının tercihi haline geliyor.
Matrix Resurrections, Warner Bros.'un bu stratejiyi uyguladığı son büyük filmiydi, ancak ilerleyen dönemde bu uygulamaya devam edip etmeyecekleri henüz bilinmiyor.
Matrix Resurrections filminden fotoğraflar...