Matrix Resurrections korsan olarak en çok indirilen film oldu

Warner Bros.'un filmi sinemalarla aynı anda dijital platformda da yayınlanama kararının filmin bilet satışlarını kötü yönde etkilediği çok açık olsa da bu strateji hayata geçirilmeseydi Matrix Resurrections'ın gişe hasılatı beklenen seviyelerde olur muydu, bilinmıyor çünkü film ABD'de korsan olarak en çok indirilen yapım oldu.



