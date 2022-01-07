Matthew Vaughn: Wolverine'in gençliğini anlatan film çekmek isterim

Haberler 07.01.2022 - 10:30
Kingsman serisi gibi filmlerin yanı sıra, 2011 yılında vizyona giren X-Men: First Class'ı da yöneten Matthew Vaughn, yeni bir Wolverine filmi çekmek istediğini söyledi.
Comic Book Resources'un haberine göre, Vaughn'a katıldığı bir basın toplantısında, hangi X-Men karakterinin hikayesini sıfırlamak ve Marvel Sinematik Evreni'ne katılırken yeniden anlatmak isteyeceği soruldu. Ünlü yönetmen, X-Men: first Class'ta inceleme şansı bulamadığı Wolverine karakterinin hikayesini yeniden ele almak istediğini belirtti.
X-Man filmlerinde Hugh Jackman tarafından canlandırılan Wolverine'in Vaughn tarafından yönetilen filmde yalnızca küçük bir rolü vardı.
Karakterle bütünleşen Hugh Jackman'ın çok iyi bir iş ortaya çıkardığını söyleyen Vaughn, yeni bir aktör ile karakterin gençliğini anlatmanın eğlenceli bir fikir olduğunu düşündüğünü belirtti.
Matthew Vaughn'ın kafasında Wolverin'i oynaması için hali hazırda isimler de var. Vaughn, Aaron Taylor-Johnson ve Taron Egerton'ın Wolverine'in genç halini oynaması için aklında olan ilk iki isim olduğunu söyledi.
Aaron Taylor-Johnson daha önce Avengers: Age of Ultron'da Quicksilver karakterini canlandırmıştı.