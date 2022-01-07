Matthew Vaughn: Wolverine'in gençliğini anlatan film çekmek isterim

Matthew Vaughn, Hugh Jackman ile özdeşleşen Wolverine'in karakterinin gençliğini anlatan bir film çekmek istediğini söyledi. 50 yaşındaki yönetmen rol için kafasındaki isimlerin ise Aaron Taylor-Johnson ya da Taron Egerton olduğunu söyledi.

Haberler 07.01.2022 - 10:30

Matthew Vaughn: Wolverine'in gençliğini anlatan film çekmek isterim - 1

Kingsman serisi gibi filmlerin yanı sıra, 2011 yılında vizyona giren X-Men: First Class'ı da yöneten Matthew Vaughn, yeni bir Wolverine filmi çekmek istediğini söyledi.

Matthew Vaughn: Wolverine'in gençliğini anlatan film çekmek isterim - 2

Comic Book Resources'un haberine göre, Vaughn'a katıldığı bir basın toplantısında, hangi X-Men karakterinin hikayesini sıfırlamak ve Marvel Sinematik Evreni'ne katılırken yeniden anlatmak isteyeceği soruldu. Ünlü yönetmen, X-Men: first Class'ta inceleme şansı bulamadığı Wolverine karakterinin hikayesini yeniden ele almak istediğini belirtti.

Matthew Vaughn: Wolverine'in gençliğini anlatan film çekmek isterim - 3

X-Man filmlerinde Hugh Jackman tarafından canlandırılan Wolverine'in Vaughn tarafından yönetilen filmde yalnızca küçük bir rolü vardı.

Matthew Vaughn: Wolverine'in gençliğini anlatan film çekmek isterim - 4

Karakterle bütünleşen Hugh Jackman'ın çok iyi bir iş ortaya çıkardığını söyleyen Vaughn, yeni bir aktör ile karakterin gençliğini anlatmanın eğlenceli bir fikir olduğunu düşündüğünü belirtti.

Matthew Vaughn: Wolverine'in gençliğini anlatan film çekmek isterim - 5

Matthew Vaughn'ın kafasında Wolverin'i oynaması için hali hazırda isimler de var. Vaughn, Aaron Taylor-Johnson ve Taron Egerton'ın Wolverine'in genç halini oynaması için aklında olan ilk iki isim olduğunu söyledi.


Matthew Vaughn: Wolverine'in gençliğini anlatan film çekmek isterim - 6


Aaron Taylor-Johnson daha önce Avengers: Age of Ultron'da Quicksilver karakterini canlandırmıştı.

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