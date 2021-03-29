Medusa kabartmalı lahitteki 'beddua'nın sırrı

DHA 29.03.2021 - 10:33
Amasya'nın Merzifon ilçesinde 1994 yılında 1700 yıl öncesinde ait bir lahit bulundu. Medusa kabartmalı lahit, üzerinde bulunan beddua yazısıyla dikkat çekti.
Yapılan incelemelerde lahidin üzerinde,
‘Her kim ki saygı ve merhamet duygularıyla yaklaşanlar Tanrı'dan iyilik görsünler. Ancak kötü niyetle yaklaşanlar, mezarı ele geçirmeye çalışanlar veya başka bir kötülük yapanlar için bu dünya basılmaz, denizler aşılmaz olsun. Çocuklarının, özellikle de eşlerinin hayrını görmesin, rızkı azalsın’ şeklinde beddua yazıldığı belirlendi.