Mehmet Günsür İtalyan dizisiyle ekrana geldi

Günsür'ün de olduğu yeni bölümlerde, sert hocaları Luca Marioni liderliğindeki yedi genç müzisyen, rekabetin daha da sertleştiği konservatuarın akademik dünyasına girişin eşiğinde görülüyor.

Dizide, Verdi Konservatuarı'nın eski öğrencisi, Marioni ve eşi Irene'nin eski arkadaşı ve şimdi dünyaca ünlü bir şef olan Teoman Kaya özel konuk olarak gelir. Kaya'nın Konservatuara gelişinin gizli bir amacı vardır ve bunun sonuçları hem Marioni ve eşi Irene yi, hem de genç yetenekleri derinden sarsacaktır.