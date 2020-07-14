Meksika'da Aztek Sarayı'nın kalıntıları bulundu

Meksika'da büyük bir binanın altında tarihi bir Aztek Sarayı'nın kalıntıları bulundu.

14.07.2020 - 14:04

Meksika'da Aztek Sarayı'nın kalıntıları bulundu - 1

Meksika'da arkeologlar, başkent Meksiko'da tarihi bir evin altında Aztek hükümdarı Axayacatl'a ve ünlü İspanyol denizci Hernan Cortes'e ev sahipliği yapmış Aztek Sarayı'nın kalıntılarını keşfetti.

Meksika'da Aztek Sarayı'nın kalıntıları bulundu - 2

Kalıntılar, başkent Meksiko'daki Zocalo Meydanı'nda yer alan binada onarım çalışmaları sırasında, işçilerin bazalt taşı levhalarıyla döşenmiş zemine rastlamasıyla keşfedildi.

Meksika'da Aztek Sarayı'nın kalıntıları bulundu - 3

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü, zeminin, Aztek İmparatoru Axayacatl'ın sarayının açık alanına ait olduğunu bildirdi.

Meksika'da Aztek Sarayı'nın kalıntıları bulundu - 4

Sarayın, Aztek İmparatorluğu'nun çökmesinden sonra İspanyol istilacı Hernan Cortes'in evi olarak da kullanıldığı belirtildi.

Meksika'da Aztek Sarayı'nın kalıntıları bulundu - 5

Arkeologlar, keşfedilen kalıntıların Meksika ve İspanya ilişkilerine yeni bir bakış açısı getireceğini ve geçmişiten günümüze gelişen olaylara ışık tutacağını açıkladı.

Meksika'da Aztek Sarayı'nın kalıntıları bulundu - 6

Aztek İmparatorluğu'nun son yöneticilerinden biri olan Montezuma'nın babası Axayacatl, 1469-1481'de hüküm sürmüştü.

Meksika'da Aztek Sarayı'nın kalıntıları bulundu - 7

HERNAN CORTES KİMDİR?


Cortes, İspanya adına Meksika´yı işgal eden denizcidir. Yerel halk tarafından ilk başta dostane karşılansa da, daha sonra altın ve mücevher için yerli halkı katlettiği için korkulan ve istenilmeyen kişi oldu. Aztek´e ait Meksika topraklarında elde ettiği altın ve mücevher birçok filme Cortes'in Lanetli Altınları temasıyla konu oldu.
Barbarlığı sebebiyle İspanya’ya çağrılıp, yetkileri azaltılmış ve 1541’de ülkesine dönüp Osmanlı İmparatorluğu´na karşı açılan Cezayir seferine katıldığı bilinmektedir

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