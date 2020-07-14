Meksika'da Aztek Sarayı'nın kalıntıları bulundu

14.07.2020 - 14:04
Meksika'da arkeologlar, başkent Meksiko'da tarihi bir evin altında Aztek hükümdarı Axayacatl'a ve ünlü İspanyol denizci Hernan Cortes'e ev sahipliği yapmış Aztek Sarayı'nın kalıntılarını keşfetti.
Kalıntılar, başkent Meksiko'daki Zocalo Meydanı'nda yer alan binada onarım çalışmaları sırasında, işçilerin bazalt taşı levhalarıyla döşenmiş zemine rastlamasıyla keşfedildi.
Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü, zeminin, Aztek İmparatoru Axayacatl'ın sarayının açık alanına ait olduğunu bildirdi.
Sarayın, Aztek İmparatorluğu'nun çökmesinden sonra İspanyol istilacı Hernan Cortes'in evi olarak da kullanıldığı belirtildi.
Arkeologlar, keşfedilen kalıntıların Meksika ve İspanya ilişkilerine yeni bir bakış açısı getireceğini ve geçmişiten günümüze gelişen olaylara ışık tutacağını açıkladı.
Aztek İmparatorluğu'nun son yöneticilerinden biri olan Montezuma'nın babası Axayacatl, 1469-1481'de hüküm sürmüştü.
HERNAN CORTES KİMDİR?
Cortes, İspanya adına Meksika´yı işgal eden denizcidir. Yerel halk tarafından ilk başta dostane karşılansa da, daha sonra altın ve mücevher için yerli halkı katlettiği için korkulan ve istenilmeyen kişi oldu. Aztek´e ait Meksika topraklarında elde ettiği altın ve mücevher birçok filme Cortes'in Lanetli Altınları temasıyla konu oldu.
Barbarlığı sebebiyle İspanya’ya çağrılıp, yetkileri azaltılmış ve 1541’de ülkesine dönüp Osmanlı İmparatorluğu´na karşı açılan Cezayir seferine katıldığı bilinmektedir