Meksika'da Aztek Sarayı'nın kalıntıları bulundu

HERNAN CORTES KİMDİR?



Cortes, İspanya adına Meksika´yı işgal eden denizcidir. Yerel halk tarafından ilk başta dostane karşılansa da, daha sonra altın ve mücevher için yerli halkı katlettiği için korkulan ve istenilmeyen kişi oldu. Aztek´e ait Meksika topraklarında elde ettiği altın ve mücevher birçok filme Cortes'in Lanetli Altınları temasıyla konu oldu.

Barbarlığı sebebiyle İspanya’ya çağrılıp, yetkileri azaltılmış ve 1541’de ülkesine dönüp Osmanlı İmparatorluğu´na karşı açılan Cezayir seferine katıldığı bilinmektedir