Mena Suvari'den yıllar sonra gelen tecavüz ve uyuşturucu itirafı

Amerikan Güzeli ve Amerikan Pastası'nın yıldızı Mena Suvari hayatını anlatan kitapta; çocukken tecavüze uğradığını, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelesini ve Hollywood'da maruz kaldığı cinsel istismarları anlattı.

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29.07.2021 - 09:24

Amerikan Güzeli filmiyle 90’ların yükselen yıldızı olan ABD’li oyuncu Mena Suvari, önceki gün yayımlanan Büyük Huzur: Bir Anı (The Great Peace: A Memoir) adlı anı kitabında çocukken tecavüze uğradığını yazdı.

Suvari'nin kitabından bir bölüm 27 Temmuz'da Cosmopolitan'da yayımlandı. Cinsel saldırının ardından uyuşturucu bağımlısı olduğunu ifade eden Mena Suvari, erken gençlik yıllarında başlayan bağımlılığı için, "Yavaş ama emin adımlarla yaşamım haline geldi. Ve sonra hayatımı ele geçirdi" dedi.

Amerikan Güzeli ve Amerikan Pastası gibi filmlerde rol alan Suvari, bir yandan rol seçmelerine girip okul ödevlerini yaparken, diğer yandan da bağımlılıklarla mücadele ettiği dönemi ikili bir hayat sürdürmek olarak tanımladı.





Mena Suvari, genç bir aktris olarak da Hollywood’da defalarca cinsel istismara maruz kaldığını yazdı. Suvari, yıllarca kirli ilişkilerden ve bağımlılıktan kurtulmak için mücadele ettiğini açıkladı.

ABC News’e konuşan oyuncu, 2018’de evlendiği Michael Hope ile birlikteliğinden Nisan ayında dünyaya gelen oğlu Christopher’a da atıfta bulunarak şunları söyledi:

“İntihar etmiş olsaydım şu anda bulunduğum yerde olmazdım ve biricik oğlum Christopher da burada olmazdı. Yani tüm acılara dayandığım için şimdi çok mutluyum.”